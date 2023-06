ASCOLI PICENO – Si è tenuta nel pomeriggio del 7 giugno nella sede dell’Unione Montana Tronto e Valfluvione in Via della Cartiera 1 ad Ascoli Piceno la presentazione ai giornalisti del progetto “GAL Piceno Quality Life” per un piano turistico integrato e di promozione territoriale che vede anche la nascita di un brand territoriale.

Il progetto vede impegnati con il Gal Piceno diversi soggetti attuatori del progetto, l’Istao – Istituto Adriano Olivetti, che del progetto è capofila, la cooperativa Vademecum e Carlo Bachetti Doria, esperto di sviluppo e promozione turistica e culturale.

L’incontro con i giornalisti è stato pensato in vista dell’avvio del processo di confronto con i principali soggetti che si occupano di promozione del territorio, a cui sono dedicate le sessioni dei “tavoli tematici”, per presentare l’iniziativa, le fasi del progetto e i primi strumenti di comunicazione e promozione.

Fra questi strumenti anche il primo video trailer del progetto che è stato condiviso nei canali social ufficiali del progetto su Facebook e Instagram.

Il progetto “GAL Piceno Quality Life” che rientra nella Misura 19.2.20 – “Sostegno allo sviluppo locale leader” PSL Piceno 2014-2020, intende dialogare e confrontarsi con i principali attori impegnati per lo sviluppo e la promozione del territorio fra cui il BIM, la Camera di Commercio, la Fondazione Carisap, l’Unione Montana del Tronto e Valfluvione e quella dei Sibillini, la Provincia di Ascoli Piceno, la Vinea e l’Amat, oltre a rappresentanti dei 23 Comuni appartenenti al territorio del Gal Piceno.

Questi gli invitati e i partecipanti ai tavoli tematici inaugurati proprio dopo la conferenza stampa aperta con il saluto di benvenuto e l’introduzione di Giuseppe Amici, Presidente Unione Montana Tronto e Valfluvione, seguito da Luciano Agostini, Presidente GAL Piceno, che ha introdotto le strategie del Gal per la promozione e lo sviluppo turistico del territorio, ha illustrato le iniziative, il contesto e il percorso del bando Misura 19.2.20 e la sua assegnazione.

Il Responsabile organizzativo del progetto, Giuseppe Sestili, ha innanzitutto portato il saluto del presidente dell’ISTAO Mario Baldassari, che ha confermato l’impegno e il supporto dell’istituto a sostegno dello sviluppo di territori e comunità e ha spiegato gli obiettivi, la struttura e l’avanzamento del progetto “Gal Piceno Quality Life” moderando i successivi interventi successivi.

Al termine dell’incontro con i giornalisti è stato avviato il primo incontro tavolo tematico dedicato al tema del “Patrimonio” condotto da Carlo Bachetti Doria, Responsabile scientifico del progetto.