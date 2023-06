SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ha fatto tappa a San Benedetto del Tronto, sabato 3 giugno, presso il Grand Hotel Excelsior, una selezione per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2023”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 30° edizione e riservato a tutte le mamme di età compresa tra i 25 e i 45 anni, con fascia “Gold” alle mamme dai 46 ai 55 anni e con fascia “Evergreen” a quelle con più di 56 anni.

L’evento è stato presentato da Paolo Teti, della Te.Ma Spettacoli, ideatore e patron del concorso, e da Erika Collina, vincitrice del titolo nazionale “Miss Mamma Italiana Damigella d’Onore 2016”. Le mamme in gara sono scese in passerella sia in abiti eleganti, sia cimentandosi in prove di abilità che rappresentassero la loro personalità.

Vincitrice della selezione è stata Simona Lullo, 45 anni, infermiera di Rosciano, mamma di Alessio e Gianluca, di 10 e 7 anni, che, vincendo la selezione, si è aggiudicata l’ accesso alle prefinali nazionali “Miss Mamma Italiana 2023” in programma dal 7 al 10 settembre 2023 a Bellaria Igea Marina.

La fascia “Miss Mamma Italiana Gold”, riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni, è andata, invece, a Gabriella Torresi, 48 anni, operaia di Civitanova Marche, mamma di Azzurra di 19 anni, mentre la fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen”, destinata alle mamme con più di 56 anni, è andata a Ginetta Carrubba, 61 anni, insegnante di Osimo, mamma di David ed Elisa di 33 e 22 anni.

Le altre mamme premiate sono state: “Miss Mamma Italiana Gold Solare” Elisabeth Gergely, 54 anni, hostess per eventi, di Montesilvano, mamma di Veronica di 32 anni; “Miss Mamma Italiana Gold Sorriso” Letizia Bedini, 46 anni, commessa di Montemarciano, mamma di Filippo e Gioele di 19 e 14 anni; “Miss Mamma Italiana Gold Glamour” Lorella Di Giovanni, 49 anni, casalinga di Città Sant’Angelo, mamma di Jacopo e Gaia di 22 e 20 anni; “Miss Mamma Italiana Evergreen Eleganza” Marina Marchionni, 65 anni, commessa di Montegranaro, mamma di Maicol di 37 anni; “Miss Mamma Italiana Evergreen Fashion” Vittoria Caponi, 65 anni, casalinga di Corridonia, mamma di Alessio di 43 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne”, associazione Onlus per la lotta all’endometriosi, una malattia cronica, progressiva e invalidante, che in Italia colpisce quasi quattro milioni di donne fin dall’adolescenza e che è necessario far conoscere per permettere un’attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Le mamme interessate a partecipare al concorso possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it

L’ iscrizione è gratuita.