SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Prenderà il via mercoledì 14 giugno un corso gratuito di ginnastica dolce per over 60.

Si tratta di una iniziativa che si svolgerà ogni mercoledì e venerdì, dalle ore 8 alle ore 9, presso la sede di Ec Studios Productions in via Manara 134 a San Benedetto del Tronto.

L’iniziativa rientra nel progetto nazionale “MiGio.Act – Mi muovo, gioco, sono attivo” realizzato dall’Unione Sportiva Acli e finanziato dal Dipartimento per lo sport e da Sport e salute.

Il progetto progetto nazionale “MiGio.Act – Mi muovo, gioco, sono attivo”si pone l’obiettivo generale di sperimentare iniziative di promozione dell’accesso all’attività fisica nei confronti degli over 60 in tutto il territorio italiano, in un’ottica di salute, misurabilità e sostenibilità

Per informazioni e prenotazioni si può contattare il numero 3442229927.