SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tantissimi applausi e complimenti per i piccoli attori della scuola primaria di “Ragnola” che al Palasport di San Benedetto hanno portato in scena i Monti Sibillini con un grande spettacolo corale tutto dedicato a una delle meraviglie naturali del nostro territorio.

Lo spettacolo, dal titolo “Sibillini … amo”, ha visto la partecipazione dell’intero plesso con gli alunni che si sono esibiti in canti, balli, performance recitate ed animate. I bambini hanno realizzato, con l’aiuto di un genitore – artista, la scenografia del paesaggio sulle montagne ancora innevate e un libro gigantesco da cui, come per magia, sono venuti fuori tutti i personaggi della storia, mentre le mamme hanno cucito i costumi per tutti i partecipanti.

L’idea dello spettacolo è nata sull’onda del progetto di plesso “Libriamoci in volo” che le insegnanti hanno articolato attraverso letture, visita alla biblioteca comunale, partecipazione ad uno spettacolo teatrale della compagnia dei Folli ed una visita guidata allo stesso laboratorio teatrale Palafolli ad Ascoli Piceno. Gli studi geografici sul territorio marchigiano ed in particolare sui Monti Sibillini, hanno attirato l’attenzione dei bambini sulle leggende, le storie, le antiche credenze sulla Sibilla, regina dei monti azzurri, le fate dai piedi caprini e i mazzamurelli, folletti dei boschi, che animano i racconti dei vecchi pastori di montagna. Tutto questo ha portato a creare una storia inedita, liberamente tratta da tutto il materiale disponibile e adatta ad essere recitata, cantata, suonata, ballata ed animata da tutti i bambini.

Al termine la dirigente dell’Isc Centro, prof.ssa Elisa Vita, si è complimentata con i bambini e le insegnanti sottolineando quanto sia stato accattivante l’approccio alla tematica affrontata e quanto sia difficile riuscire a far interagire un così alto numero di partecipanti. Anche l’assessore alle politiche sociali Sanguigni ha lodato ed apprezzato il lavoro del plesso che, come valore aggiunto, offre un ambiente familiare ricco di valori veri e genuini. Un successo reso possibile anche grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale, del comitato di quartiere e del comitato genitori Ragnola.