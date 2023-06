SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella mattinata di martedì 6 giugno nell’auditorium comunale “G. Tebaldini” di San Benedetto del Tronto si è tenuta la conferenza stampa di presentazione delle strategie operative indirizzate all’utenza commerciale, istituzionale e formativa di PicenAmbiente S.p.A. – tra gli invitati all’evento – e già operative per la stagione estiva 2023.

Il presidente Rolando Rosetti ha introdotto l’incontro parlando del processo di evoluzione di PicenAmbiente S.p.A. e che sempre più i gesti del «suo quotidiano» si integrano in armonia con il tessuto territoriale, per offrire servizi, attenzione e soluzioni all’altezza delle sfide presenti e future.

“Nei mesi passati abbiamo organizzato una serie di incontri con i rappresentanti di categoria e con gli addetti ai lavori per comprendere esigenze e difficoltà nella Raccolta Differenziata.” – prosegue il presidente Rosetti – “Le informazioni raccolte ci hanno fornito una strategia di intervento per migliorare la R.D. soprattutto per l’utenza commerciale, istituzionale e scolastica”.

“Durante i lockdown in Italia è diminuita la produzione di rifiuti urbani ed è aumentata, al contrario, la percentuale della quota di raccolta differenziata tra i cittadini anche in termini qualitativi” – ha illustrato lo stratega Dr. Enrico Battisti ed ideatore del progetto – “Creative Big Data Analisys“: dall’interpretazione dei dati emersi sono state valutate soluzioni e proposte basate su conoscenza, esperienza, strategia, calcolo dei rischi e creatività per sfruttare questi dati in modo inedito e innovativo”.

Il Dr. Battisti ha quindi presentato Herobox, gli eco-cassonetti in cartone per la raccolta differenziata in linea con la comunicazione che non solo intraprenderà il cambio obbligato dei colori per la plastica (giallo) e per la carta (blu) uniformandole alle direttive europee, ma andrà soprattutto ad enfatizzare quanto le persone siano al centro delle strategie di PicenAmbiente: parlare con empatia ai singoli, accumunati da un forte senso di comunità per potergli far «fare la differenza».

Gli Herobox sono cestino portarifiuti in cartone a doppia onda facili da assemblare, resistenti ed adatti ai sacchetti standard per la raccolta differenziata da 110 litri. Le sue dimensioni contenute (30x30x80 cm) lo rendono ideale per ogni luogo pubblico ed i modelli sono 4 (blu per la Carta, giallo per la Plastica, verde per il Vetro e grigio per l’Indifferenziato). L’obiettivo è quello di rendere i cassonetti come strumento di comunicazione urbana e sensibilizzazione sociale, rendendoli così facilmente riconoscibili ovunque – uffici pubblici, scuole, strutture sanitarie, hotel, stabilimenti balneari, ristoranti, attività ricreative – agevolando quindi la raccolta differenziata da parte di tutti.

Un altro elemento innovativo è la presenza del Qr Code con iconizzazione apposto su ogni Herobox e nuovo adesivo dei cassonetti per dare una risposta rapida alla fatidica domanda “Dove lo Butto?” che tanto fece successo nel siparietto del film “L’ora legale” dei comici Ficarra & Picone.

“Scansionando col cellulare il Qr code apposto sugli Herobox e sui nuovi adesivi dei cassonetti si potrà sapere in quale contenitore va correttamente conferito l’oggetto che stiamo buttando” – prosegue il Dr. Battisti – “per ora stiamo lavorando con un database composto di oltre 1500 voci in continuo aggiornamento per poter coprire la più vasta casistica di prodotti ma in futuro prevediamo di sviluppare software di intelligenza artificiale per poter dare una risposta certa a tutto quello che andremo a conferire, visto che tra l’altro, grazie al nuovo impianto 4.0 di Spinetoli, molti prodotti che prima finivano nell’indifferenziata ora potranno essere riciclati”.

Il cambio colore Blu Plastica/Carta è ormai obbligatorio e si rende necessario anche per migliorare la R.D. da parte dei turisti abituati ai colori invertiti. Non verranno sostituiti i cassonetti ma verranno applicati i nuovi adesivi sugli stessi di tutte le attività alberghiere e chalet: a partire dal prossimo autunno inizieranno ad essere aggiornati i cassonetti dei vari comuni con un’adeguata comunicazione alla cittadinanza.

L’Amministratore Delegato Dr. Collina ha concluso l’intervento illustrando costi, specifiche tecniche e modalità di attuazione del progetto Herobox che sarà operativo già dalla stagione estiva 2023 per le strutture Ricettive/Ricreative e per le attività Commerciali dei Comuni lungo la costa, mentre per tutte le strutture istituzionali e scolastiche (a quest’ultime saranno forniti gratuitamente) dei Comuni serviti da PicenAmbiente S.p.A. direttamente dal prossimo autunno in concomitanza con il cambio degli adesivi dei cassonetti.

La distribuzione degli HEROBOX partirà inizialmente lungo la costa presso le strutture che ne faranno richiesta e sarà immediata a partire dalla terza settimana di giugno: la consegna sarà totalmente a carico di PicenAmbiente direttamente presso le strutture che ne faranno richiesta, contestualmente al cambio degli adesivi dei cassonetti delle strutture interessate, in modo da contribuire all’accoglienza turistica territoriale, armonizzando in modo originale e funzionale la comunicazione per la raccolta differenziata.

800 810 710 – Numero Verde completamente gratuito

Dal 1° Luglio 2023 sarà attivo il nuovo numero verde PicenAmbiente S.p.A. completamente gratuito – 800 810 710 – a cui l’utente di ogni Comune può rivolgersi per richiedere informazioni e istruzioni sui servizi offerti dall’azienda, segnalare disservizi, prenotare il servizio di ritiro su chiamata e richiedere la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare.