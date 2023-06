SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Happy Car Samb è pronta per la Coppa Italia Aon 2023, che scatterà giovedì 8 giugno a Vasto Marina e vedrà gli uomini di mister Oliviero Di Lorenzo affrontare subito Città di Milano negli ottavi di finale della manifestazione (ore 14.45 in diretta streaming sulla pagina Facebook rossoblù con tabellone in allegato).

In campo ci sarà anche Alessandro Miceli, leader difensivo azzurro che è finalmente arrivato in Riviera dopo gli impegni playoff nel calcio a 11. In caso di passaggio del turno, poi, la Samb venerdì affronterebbe la vincente di Roma Beach Soccer-Catania SSD (con inizio sempre alle ore 14.45).

Grandi applausi intanto per la nuova San Beach Arena che ha inaugurato la Serie Aon con la prima tappa andata in scena proprio a San Benedetto del Tronto dal 1° al 3 giugno e tanta soddisfazione nelle parole del vicepresidente rossoblù Roberto Rossetti:

“Siamo orgogliosi di aver realizzato questo nuovo gioiellino per la città insieme all’amministrazione comunale e ci tengo a replicare i ringraziamenti al sindaco Spazzafumo, all’assessore Campanelli e a tutti coloro che hanno lavorato duramente ad un progetto così importante. Abbiamo ricevuto complimenti da chiunque, a partire dalla Federazione e dalle altre società, con il presidente del Dipartimento Beach Soccer Roberto Desini che ha già promesso di portare in Riviera le finali Scudetto 2024 e magari di farle disputare per la prima volta nella storia in notturna grazie all’esclusivo impianto di illuminazione LED di cui dispone la San Beach Arena. Insomma da parte nostra c’è davvero enorme soddisfazione, anche per il tantissimo pubblico che è subito accorso a gustarsi partite ed eventi serali in questa prima tappa appena terminata. Adesso, però, pensiamo alla Coppa Italia di Vasto. La stagione è lunga e vogliamo entusiasmare la gente di San Benedetto da ogni punto di vista”.

Samb e San Beach Arena attive su tutti i fronti dunque, mentre l’Academy rossoblù LA21 ha già fatto registrare più di 100 iscritti con bambini e bambine di età compresa tra 5 e 15 anni.