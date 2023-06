SAN BENEDETTO-Dopo aver visto lo striscione (che non pubblichiamo per amore proprio e della mia San Benedetto) sono rimasto allibito dalle parole con le quali si cerca di allontanare un potenziale acquirente della Sambenedettese Calcio.

In pratica, chi lo ha scritto e montato, non ha tenuto conto che pensieri e desideri si possono esprimere in più modi e tanto meno esprimerli in incognito o in rappresentanza dell’intero territorio sportivo legato alla Samb Calcio.

Nel mio video editoriale quotidiano ho chiarito il mio pensiero e indicato il concetto che credo rappresenti il popolo sambenedettese, cioè questo: Angelini, fatti non parole. Niente di più niente di meno. Un modo per far capire a chi si interessa che da adesso in poi chi si interessa della nostra squadra di calcio deve dare garanzie certe, sotto forma di almeno due milioni nelle mani del sindaco. Sindaco che non può assolutamente accettare simili scelte essendo lui il primo cittadino.

