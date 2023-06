SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Circolo Tennis Montanari di Porto d’Ascoli ha vissuto nelle ultime settimane un periodo di intensa attività agonistica che ha acceso le luci della ribalta sui campi dell’impianto sportivo presieduto da Fulvio Silvestri. La quarantanovesima edizione del “Trofeo Balice”, un appuntamento ormai tradizionale che da due anni è valido anche come “Memorial Andrea Morelli”, ha fatto da apripista ad altri eventi di richiamo come gli attesissimi campionati regionali Under 11, dove i talenti marchigiani della racchetta si sono affrontati fino all’ultimo colpo, ma anche la conclusione del tabellone di quarta categoria e la terza tappa del Senior e Lady City Tennis Tour 2023 con tanti atleti over che hanno battagliato alla ricerca della vittoria.

Il “Trofeo Balice” (al quale quest’anno hanno preso parte 163 tennisti provenienti da molte parti d’Italia) è andato a Davide Gabrielli (figlio del popolare Dario) del Ct Maggioni di San Benedetto che ha battuto in finale Cristian Campese del Tc Perugia, per ritiro dell’atleta umbro nel secondo set, dopo che il primo era stato vinto da Gabrielli per 7-5. In semifinale erano arrivati anche Enrico Piergallini del Ct Beretti di Grottammare e Tommaso Meo dell’At Giuseppucci di Macerata. Tantissime emozioni sono state concentrate nel corso delle premiazioni finali nelle quali la famiglia di Andrea Morelli, presente con la mamma e la nonna, ha deciso di devolvere l’incasso di meravigliosi lavori fatti in casa (esposti al Circolo Montanari nel corso del torneo) al reparto di Ematologia di Ascoli Piceno diretto dal Prof. Piero Galieni.

«Voglio ringraziare – ha detto il presidente Silvestri – il comune di San Benedetto del Tronto, nella figura dell’assessore Campanelli per il sostegno continuo al circolo e alle attività agonistiche, il main sponsor Luigi Valentini e lo sponsor tecnico SuSport, il giudice arbitro Massimiliano Paoletti e l’assistente giudice Giovanni Procacci». Nella quarta categoria, Massimo Bianchini ha sconfitto Diego Talamonti, in una sfida tutta interna al Ct Montanari.

Alto livello anche per quanto riguarda i campionati regionali individuali Under 11 maschili e femminili, con Martina Bozza dell’At Tolentino che si è aggiudicata la sfida tra le ragazze, battendo in finale Rebecca Sparaciari dell’As Montemarciano Tennis, mentre tra i ragazzi ha primeggiato Ulisse Bari del Ct Corinaldo battendo Pietro Marinelli dell’At Giuseppucci Macerata. Alle premiazioni è stata molto gradita la presenza del consigliere regionale della Federtennis Sandro Paoletti. Nelle dieci categorie del Senior e Lady, le vittorie di tappa sono andate a Micaela Benci del Ct Maggioni nell’Over 40 femminile su Federica Ciarrocchi del Ma.Ma Ssd e a Monica Zanardi del Ct Maggioni nell’Over 50 femminile (battuta Adriana Mattioli del Ct Beretti di Grottammare).

In campo maschile Over 35 Daniele Girolami della One Tc ha battuto in finale Tiziano Ruggieri del Cs Montanari, in Over 45 la vittoria è andata a Paolo Perozzi del Ct Tortoreto su Pierfrancesco Andolfi del Ct Cupra Marittima, mentre Giovanni Medori ha battuto Alessandro Marucci nella Over 50, in una finale con due atleti del Cs Montanari. Nell’Over 55 Massimo Bianchini (Cs Montanari) ha battuto in finale John William Seiferth III del Sena Tennis di Senigallia, mentre nella medesima categoria ma con limite 4.1 Maurizio Natali del Tennis Sporting Club di Lido di Fermo ha battuto Enrico Di Felice del Ct Cupra Marittima. Tra gli Over 60 affermazione per Giovanni Stroppa del Ct Maggioni su Luca Timi, anche lui del medesimo circolo sambenedettese, mentre nella categoria Over 65, Claudio Felicetti del Ct Beretti di Grottammare ha battuto Stefano Rossini del Ct Maggioni al termine di una combattutissima finale. Nella Over 70 vittoria di Emi Capriotti del Ct Beretti di Grottammare. L’ormai prossima estate sarà foriera di altri appassionanti tornei, come ad esempio la Coppa Rosa, riservata alle tenniste.