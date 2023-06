PORTO SAN GIORGIO – Fermato e denunciato dai Carabinieri il giovane che lo scorso 1 Maggio aveva aggredito e accoltellato una persona. Segue la nota dell’Arma:

«Nei giorni scorsi, a Porto San Giorgio (FM), nel corso delle indagini condotte dai Carabinieri della locale Stazione CC, supportati dalla Sezione Operativa del Nucleo Operativo Radiomobile, in relazione all’aggressione con accoltellamento avvenuta il 1° maggio scorso nei pressi del Lido Tre Archi, è stato deferito alle autorità competenti un giovane nato in Algeria nel 1996, attualmente senza fissa dimora in Italia, per i reati di lesioni personali aggravate (artt. 582 e 585 c.p.) e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere (art. 4 l. 110/1975).

Le attività investigative, svolte con meticolosità e precisione, sono state supportate anche dall’analisi dei filmati provenienti dai sistemi di videosorveglianza pubblica e privata, nonché dalle testimonianze di persone informate sui fatti. Grazie a tali elementi, è stato possibile identificare il soggetto responsabile dell’aggressione, il quale durante il pomeriggio del 1° maggio, nel corso di un alterco verosimilmente riconducibile a controversie legate ad attività illecite nel campo degli stupefacenti, avrebbe colpito l’avversario con una coltellata, utilizzando un coltello che aveva a sua disposizione, per poi fuggire dal luogo prima dell’arrivo delle pattuglie dell’Arma. A seguito dell’aggressione, la vittima è stata prontamente trasportata presso l’Ospedale “Torrette” di Ancona, dove è stata dimessa con una prognosi di 20 giorni e la diagnosi di “ferita al fianco sinistro da arma bianca”. L’autorità giudiziaria competente è stata tempestivamente informata dello sviluppo delle indagini. Si sottolinea che l’Arma, impegnata nella tutela della sicurezza e del benessere dei cittadini, continuerà a operare con determinazione per garantire sicurezza e tranquillità. Si invita la cittadinanza a collaborare attivamente segnalando qualsiasi informazione utile che possa contribuire all’individuazione dei responsabili di comportamenti criminali».