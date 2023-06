MACERATA – I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella notte in diversi interventi a causa della copiosa pioggia caduta nel pomeriggio e nella serata di ieri. Le zone più colpite sono state il maceratese, soprattutto nelle frazioni di Villa Potenza e Sforzacosta di Macerata e Pollenza dove sono stati effettuati circa 50 interventi, e l’anconetano, nei comuni di Osimo, Filottrano e Polverigi con circa 40 interventi effettuati.

Le richieste d’intervento sono state soprattutto per prosciugamenti di locali seminterrati e vani ascensori, piccole frane ed alberi pericolanti. Non sono state segnalate particolari criticità.