di Diana Cameli

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella casa del Circolo Nautico Sambenedettese si registra un’atmosfera carica di soddisfazione ed entusiasmo per i risultati raggiunti nella sezione pesca. Nei giorni scorsi è stato impegnato nel torneo regionale di surfcasting a coppie.

Per il sodalizio sambenedettese ha partecipato la coppia composta da maestro ed allievo della scuola pesca. Sotto la guida esperta di Filippo Marcelli, si è distinto anche il giovane Emidio Silenzi. La scelta è stata vincente. I due hanno conquistato il primo posto nel settore ed un secondo posto assoluto. Si sono dovuti arrendere alla coppia composta da due atleti di fama internazionale, Eugenio Ucci e Agostino Antonelli. 27 sono state le catture collezionate dal tandem sambenedettese a fronte delle 50 realizzate dall’altro duo.

Una prova comunque entusiasamente quella di Marina di Massignano che costituisce un ottimo esordio in vista delle altre due manches che si terranno ad Ancona e Pesaro nelle prossime settimane.

Nello stesso weekend il CNS ha partecipato anche ai campionati italiani di Drifting per società, organizzati dalla Fipsas nella splendida cornice di Vieste. Lo ha fatto con ben tre equipaggi: “Eli VII” di Claudio Camera Roda, insieme a Sergio de Tommasis e Antonio Chiaromonte; “Carolina” di Luigino Marcozzi, con Giacomo Forti, Piergiorgio Crincoli, Rino Gaetani; “Sintonia” di Fabrizio Magnoni, con Franco Jr. Marucci, Miro Costantini, Alex Radaelli e Davide Santomo.

Qui, a fronte di 50 equipaggi in rappresentanza di 23 sodalizi proveniente da tutta Italia, il CNS ha disputato una gara non semplice per le condizioni del mare e per il conseguente minor tempo a disposizione. Al termine delle due giornate, 6 catture complessive sono valse la dodicesima posizione che equivale al biglietto d’ingresso per le competizioni ai massimi livelli.

Nei prossimi giorni il CNS organizzerà una gara sociale di bolentino. Tutta l’attenzione, poi, si sposterà sulla “Sfida”, il più antico torneo di pesca d’altura al tonno dell’Adriatico, in modalità catch&release. Quest’anno il challenge, giunto alla sua 23^ edizione come Memorial “Massimo De Nardis”, si terrà il 2 e 3 Settembre. Sarà Open Fipsas, ovvero garantirà ai primi team classificati un biglietto per i campionati italiani di Drifting per equipaggi del 2021. Un appuntamento da non perdere nelle rinomate acque turchesi di San Benedetto del Tronto.