SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Le prigioni degli altri: carcere, ergastolo ostativo, 41bis”: è fissato per sabato 10 giugno, alle ore 18-20, l’appuntamento con l’evento di Extrema Ratio alla Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto. Segue il comunicato:

«A leggere la Costituzione, s’impara che le pene (dunque anche il carcere), prima ancora di proteggere la società dal condannato, non possono rinunciare al tentativo di “rieducarlo”. La prima condizione, ancora indicata dalla Costituzione, è che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. Chi esce dal carcere per tornare in libertà, quindi, non deve esserne stato imbrutito e umiliato. Eppure, i dati della realtà sconfiggono la lettera della Costituzione. Oggi, il carcere viene utilizzato come luogo di dimenticanza e di marcescenza. È un tema reale ma poco visibile, confinato com’è, nel dibattito pubblico e nel confronto quotidiano, a riguardare pochi e “altri”, quando invece il carcere è uno dei termometri più importanti di misurazione della civiltà di un intero Paese. Il centro di questa riflessione generale, però, deve estendersi anche agli angoli più particolari. È davvero legittima l’esistenza di una pena di fatto perpetua, come l’ergastolo ostativo, che nega al condannato la possibilità di un percorso di riscatto? E ancora: fin dove è ammissibile il 41-bis, il cosiddetto “carcere duro”, che sembra togliere al detenuto più libertà e diritti di quanto la sua ragione originaria non prometta? L’incontro sarà utile a tematizzare e analizzare, insieme ad autorevoli ospiti, il carcere e le sue declinazioni, i profili più contraddittori e il tragico scarto con la Costituzione, grazie ai diversi angoli prospettici e disciplinari dei relatori. Dopo Bologna e Milano, Extrema Ratio per la prima volta organizza uno dei suoi convegni a San Benedetto del Tronto. In linea con i suoi obiettivi, l’associazione si rivolge non soltanto agli operatori del diritto ma anche e soprattutto a chi, al diritto, pur essendo esterno, non può dirsi mai estraneo.