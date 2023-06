SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella riunione del 1° giugno la Giunta comunale ha approvato le seguenti delibere:

– il progetto di fattibilità tecnico-economica per la manutenzione straordinaria di via Torino. Per l’esecuzione degli interventi sono state allocate risorse per € 62.500,00 provenienti dalle casse comunali;

– la programmazione degli eventi turistici e sportivi per il periodo estivo che comprende al suo interne, tra le altre manifestazioni, la seconda edizione del San.B Sound, il Color Day, la tappa rivierasca della Supercoppa Italiana di Beach Soccer e l’iniziativa Sport al Parco;

– la concessione del patrocinio comunale ai corsi di formazione professionale nel settore della pesca organizzati dalla società IAL Marche srl.