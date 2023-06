SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Il progetto “Dal virtuale al reale per un futuro virtuoso”, nato con il contributo della Regione Marche all’interno del programma “Enoturismo Marche: dalla vigna alla tavola”, coordinato da Eclissi Eventi srl, con l’obiettivo di promuovere, attraverso un percorso eno-gastronomico, cantine e birrifici marchigiani, farà tappa a San Benedetto del Tronto e vedrà protagonista, giovedì 8 giugno, Vero bottega & Bistrot.

Un’ iniziativa, partita il 25 maggio e che si concluderà il 14 giugno, che coinvolge 29 cantine, 6 birrifici e 16 ristoranti marchigiani in un ideale itinerario turistico di sedici tappe, svoltesi nelle province di Fermo, Macerata, Ascoli Piceno e Ancona, costituite da una serie di serate di degustazione, in cui vini e birre locali vengono abbinati a piatti della tradizione regionale. Un racconto collettivo del territorio fatto direttamente da chef, produttori e da un sommelier professionista che, nel corso di ciascuna serata, illustra le peculiarità delle bevande e delle aziende che le producono. Un tentativo di valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche regionali e di promozione delle tipicità locali al servizio del territorio reale che, grazie a una comunicazione virtuosa, vuole creare un turismo informato che si faccia esso stesso il primo sostenitore delle produzioni regionali per costruire quel cambiamento necessario per il paese e per il pianeta, oltre che per le economie locali.