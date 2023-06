SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riceviamo e pubblichiamo un accorato appello di Piernicola Cocchiaro.

Dopo 11 anni, dalla nascita del MAM nel 2012, finalmente lo scorso maggio è stato possibile dare inizio alla sua vera musealizzazione attraverso la posa in opera, davanti ad ogni scultura, di targhe che ne spiegano il significato e danno informazioni sul titolo, l’autore e l’anno di realizzazione e oggi, finalmente il pubblico può conoscere cosa sono e cosa significano quelle 188 opere finora del tutto sconosciute.

La mia soddisfazione in questi giorni, come ideatore ed esecutore dei testi esplicativi delle targhe, è stata veramente grande nel vedere persone che si fermavano davanti alle sculture per leggerne il contenuto, ma purtroppo questa soddisfazione si è subito scontrata con una forte delusione, quando ho constatato che sulle targhe c’erano impronte di scarpe e soprattutto quando ho visto alcune persone che appoggiate alle sculture, parlavano tra loro senza rendersi conto che le stavano calpestando.

Probabilmente nonostante le decine e decine di apprezzamenti che ho ricevuto in questi giorni, non tutti capiscono il valore di quei pezzi di alluminio protetti da una vernice trasparente che finalmente spiegano le sculture in modo semplice e comprensibile a tutti.

Mi è capitato perfino di subire una lezione da parte di un grafico sambenedettese che, spinto forse dal desiderio di criticare a prescindere ed in nome di un formalismo senza senso, ne ha criticato non il contenuto, ma la composizione e l’ordine di lettura del titolo e dell’autore e l’uso del virgolettato, della punteggiatura, ecc.ecc.

Questo per me è anche sopportabile, perchè comunque rispetto anche le idee di chi crede di essere la verità, ma quello che non sopporto è la maleducazione di coloro che non capiscono il valore del nostro Museo d’Arte sul Mare, unico al mondo e con noncuranza usano le sculture come appoggio per i piatti contenenti il cibo per i gatti della colonia felina del molo sud e a volte direttamente il cibo, o calpestano le targhe senza alcun motivo.

Quindi lancio con forza un appello accorato a tutti: “Per favore, non calpestate le targhe esplicative del Museo d’Arte sul Mare e non ponete il cibo per i gatti sulle sculture!”