SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Happy Car Samb Beach Soccer illude, ma esce sconfitta 2-5 contro gli eterni rivali del Viareggio nella seconda giornata della Serie Aon 2023 e conclude così con 3 punti in classifica la tappa di casa alla San Beach Arena (domenica 4 giugno niente gare causa Frecce Tricolori).

Mister Oliviero Di Lorenzo conferma il quintetto titolare Paterniti-Bernardo-Addarii-Mascaro-Raphael Silva e proprio quest’ultimo porta avanti i suoi con un gran gol in girata ad inizio match, poi il pareggio ospite firmato Remedi ristabilisce il totale equilibrio a fine primo tempo.

Nella ripresa segna ancora il capitano Luca Addarii, ma Viareggio risponde e mette la freccia grazie ai propri fuoriclasse: doppiette decisive dell’ex Zè Lucas e del funambolo portoghese Leo Martins a cavallo tra secondo e terzo periodo, mentre i rossoblù sprecano un rigore con Mascaro e non riescono più a reagire.

Finisce 2-5 per Viareggio dunque, con la Samb che adesso dovrà concentrarsi sulla prossima tappa di Coppa Italia in programma a Vasto dall’8 all’11 giugno (esordio agli ottavi contro Città di Milano).

“Dispiace sempre perdere e soprattutto davanti alla nostra gente, non siamo riusciti a replicare quanto di buono fatto vedere ieri con Lamezia – ha dichiarato capitan Addarii nel post gara -. Adesso però non dobbiamo abbatterci, ma lavorare ancora più duramente per farci trovare pronti in una competizione molto importante come la Coppa Italia. Siamo la Samb e la maglia che indossiamo ci impone di lottare fino all’ultima goccia di sudore per onorare i colori rossoblù. Ci rialzeremo tutti insieme”.