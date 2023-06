OFFIDA – Questa mattina, intorno alle ore 8:30, si è verificato un grave incidente sulla Strada provinciale Valtesino nel comune di Offida, nei pressi della frazione di Santa Maria Goretti. Due vetture sono state protagoniste di un violento scontro frontale: uno degli occupanti è stato trasportato in eliambulanza, in gravi condizioni, all’ospedale di Ancona-Torrette. Il conducente dell’altra auto coinvolta, invece, è stato trasferito al Pronto Soccorso dell’Ospedale Mazzoni di Ascoli, ma non sarebbe in pericolo di vita. Necessario, inoltre, l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre uno degli occupanti dalle lamiere.