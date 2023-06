SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Liceo Scientifico Rosetti di San Benedetto del Tronto torna per il secondo anno consecutivo sul primo gradino del podio alle Olimpiadi dell’Inglese, classificandosi come migliore istituto nel territorio provinciale per il numero di studenti certificati FCE/CAE a seguito delle gare di selezione.

La decima edizione provinciale delle Olimpiadi ha visto la partecipazione di circa 2600 studenti frequentanti le classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Ascoli Piceno. Nel circuito licei, dei 35 finalisti sono dieci gli studenti della nostra scuola che hanno ricevuto l’attestato dell’esame Cambridge, di cui quattro nella categoria CAE. Ad ottenere quest’ultimo risultato sono stati Ana Karina Afloarei (classe 4D), Maria Giovanna Duranti (classe 4F), Rita Giobbi (classe 4E), Anna Lou Traini (classe 4E) mentre nella categoria FCE si sono distinti Matteo Casalboni (classe 4M), Francesco D’Angelo (classe 4M), Noemi Mazzalupi (classe 5A), Luciana Palestini (classe 4A), Elena Palumbo (classe 5F), Riccardo Romagnoli (classe 4M).

Ma gli studenti del Liceo scientifico sambenedettese si sono messi in luce anche perché ben tre di loro hanno ottenuto un ulteriore risultato: Rita Giobbi (classe 4E), Francesco D’angelo (classe 4M) e Noemi Mazzalupi (classe 5A), sono stati proclamati tra i sei vincitori assoluti del progetto che prevede come premio un viaggio di due settimane a Bath, notissimo centro della contea del Somerset, nell’Inghilterra del Sud-Ovest, che sorge lungo le rive del fiume Avon; per la sua bellezza e ricchezza culturale Bath è da sempre una delle destinazioni privilegiate del Regno Unito ed è stata dichiarata dall’UNESCO sito del Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

Il risultato finale, che corona impegno e capacità dei nostri allievi, è stato ufficializzato nella cerimonia di premiazione tenutasi martedì 30 Maggio 2023 ad Ascoli Piceno, alla presenza del Presidente del BIM, Luigi Contisciani, e della Responsabile del C.S.A., Centro Provinciale Università di Cambridge, Monia De Giorgis, enti promotori delle Olimpiadi; ad accompagnare gli studenti del Rosetti la Dirigente Scolastica, dottoressa Stefania Marini, e la referente del progetto, professoressa Serena Mascitti.

L’importante traguardo raggiunto testimonia l’impegno del Liceo nella valorizzazione delle eccellenze anche nell’ambito linguistico e si affianca all’ottimo piazzamento nel Campionato nazionale di Debate in Lingua Inglese, in cui le studentesse Maria Giovanna Duranti (classe 4F), Rita Giobbi (classe 4E) e Anna Lou Traini (classe 4E) si sono recentemente cimentate, supportate dalle coach Francesca Nanni e Serena Mascitti; il team femminile ha avuto accesso alle fasi finali, svoltesi a Marina di Massa dal 2 al 6 Maggio, classificandosi tra le prime otto squadre sulle 136 partecipanti. Una costante cura, da parte del Rosetti, delle competenze in inglese che coinvolge anche il cospicuo numero di studenti che si accinge a sostenere gli esami di certificazione linguistica.