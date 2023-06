Di Diana Cameli

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Corto “Anna”, ideato dal regista Vincenzo Palazzo, vuole gettare una luce gentile su una tematica che, purtroppo, costringe al buio: l’Alzheimer. È stato pluripremiato in Rai ed è riuscito ad approdare nelle piattaforme WeShort ed Amazon Prime. Non smette, anche dopo due anni, di ricevere milioni di visualizzazioni nella platea mondiale dedicata al cortometraggio di qualità.

Organizzato dall’Associazione policulturale Artistic Picenum e dall’Associazione capitolina Cosa sono le Nuvole, è ambientanto proprio nella nostra Grottammare dalle acque luccicanti. Le riprese ebbero luogo nel weekend del ponte del 2 Giugno 2021 come messaggio di forza e resilienza dopo il lockdown.

Le scene omaggiano le opere di Pericle Fazzini, la spiaggia ed il mare Adriatico. Il tutto punteggiato dalle gemme di palmizi ed oleandri ad esaltare il lungomare in stile liberty. È stato dato risalto anche allo storico borgo medievale di Grottammare Alta, luogo natio di Papa Sisto V.

Immagini che non sono passate inosservate, in questo biennio, agli occhi della critica cineasta italiana, tanto da valergli ben 19 riconoscimenti. Anna Safroncik, Neri Marcore’ e Michela Andreozzi hanno elogiato il corto, definendolo la “produzione indipendente rivelazione del momento”.

Lo ShortMovie vede protagonista l’attrice Daria Morelli al fianco del noto fumettista di Diabolik Angelo Maria Ricci e del cantante Bherny Novelli. Vanta, inoltre, la presenza di 30 comparse rigorosamente grottammaresi. Tra di loro un pensiero speciale va al compianto Marco Meconi che sempre incoraggiò l’iniziativa, curando il backstage e coadiuvando al meglio l’allestimento dei set di ripresa in favore della sceneggiatura.

Anche quest’estate sarà proiettato in svariati festival italiani con l’obiettivo di accedere alla fase finale del Giffoni Film Festival. Ha già ricevuto, poi, inviti in kermesse tematiche, dedicate alla giornata mondiale dell’Alzheimer, prevista per il 21 Settembre.

Il presidente dell’Artistic Picenum, Giuseppe Cameli, ha dichiarato: «Sarebbe un sogno fare nuovamente di Grottammare una location ideale e permanente per il cinema italiano, abbinando, alle peculiari immagini paesaggistiche, tematiche sociali, ambientali e di spot pregresso. Promuovere con contenuto, facendo riflettere, oserei dire, e coinvolgendo le giovani generazioni locali. Siamo in contatto con case di produzione e speriamo che si concretizzino queste possibilità».

A tal proposito, la stessa attrice protagonista, Daria Morelli, ha sottolineato, in un’intervista, quanto sia stata pregnante e di supporto l’ambientazione al fine di un labor limae della sua recitazione e del suo contributo. Il mare l’ha molto aiutata nell’organizzare pensieri e ricordi, in linea con un’atmosfera dal sapore surreale e di sogno che permea il corto.

È doveroso ringraziare il lavoro del regista Vincenzo Palazzo e di tutti quelli che lo aiutano per la sensibilità e l’intensità e per il desiderio di portare Grottammare oltre i suoi stessi confini territoriali.

Per concludere, le parole di Vincenzo Palazzo che è stato cortese e disponibile nel dedicare un attimo del suo tempo. Ecco una connotazione di questo corto, ecco cos’è “Anna”: «Anna è una storia senza tempo che ci accompagna nel nostro mondo intimo. Ci lancia molti messaggi che dobbiamo saper cogliere e tenere stretti al nostro cuore. Se vogliamo perdonarla, quando non ci riconoscerà. Di lei ci rimane un sorriso un po’ malinconico, dove scorrono ricordi e nostalgie e forse anche il suo futuro. E, seppur il tutto ci sia sconosciuto, non possiamo che condividerne le emozioni e gli stati d’animo».