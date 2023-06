TERAMO – Nella serata di ieri, domenica 4 giugno, intorno alle 19:50, una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Teramo è intervenuta nei pressi di Sardinara, nel comune di Teramo, a seguito di un’esplosione.

I vigili del fuoco, appena giunti sul posto, hanno verificato che in un fabbricato destinato a garage, con all’interno un locale adibito a cucinino di servizio, si era verificata una violenta esplosione.

In particolare la deflagrazione sarebbe avvenuta nella cantina al piano interrato dell’edificio e ha investito direttamente il proprietario 63enne. I vigili del fuoco lo hanno estratto dall’interrato e consegnato ai sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportarlo in ambulanza presso l’ospedale Mazzini, dove, poco dopo, è deceduto. Nello stesso ospedale è stata trasferita anche la moglie 60enne che ha riportato solo leggere ustioni. La forte onda d’urto ha divelto la copertura metallica del vano scala dell’edificio e ha sollevato il resto del tetto in pannelli metallici che ricadendo si è riappoggiato sulla pareti in muratura. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Teramo per i provvedimenti di competenza. L’edificio è stato posto sotto sequestro.