ATLETICO CENTOBUCHI: Beni, Delli Compagni (1’ sts Di Luca), De Cesaris, Guerrero (8’ pts Picciola), Fabi Cannella (2’ pts Piunti); D’Intino (9’ sts Di Salvatore), Veccia, Pietropaolo A., Travaglia (23’ st D’Angelo), Galli, Liberati.

A disposizione: Filipponi, Pietropaolo G., Fares, Tedeschi. Allenatore Salvatore Fusco

MONTURANO CAMPIGLIONE: Renzi, De Carolis, Finucci, Muzi, Viti, Islami, Santarelli (21’ st Adami G.), Smerilli, Bracalente (9’ sts Di Gennaro); Moretti, Frascerra (10’ pts Adami M.),

A disposizione: Isidori, Venanzi, Detto, Di Donato, Rossetti, Minnoni. Allenatore Nello Viti

ASCOLI PICENO – L’Atletico Centobuchi viene sconfitto al “Bartolini” nella semifinale play-off dopo i supplementari dal Monturano Campiglione per 1-3. Gli uomini di Fusco escono a testa altissima dopo aver disputato un grandissimo percorso.

Nel primo tempo la prima occasione è del Monturano: con Frascerra che da limite fa partire un tiro ma Beni si tuffa e riesce a deviare. Poco dopo risponde l’Atletico Centobuchi: al 13′ st capitan Fabi Cannella scende sulla sinistra e con il suo mancino fa partire una conclusione potente che sbatte sulla traversa. Qualche istante dopo è ancora la formazione di Fusco a creare un’occasione da gol: cross dalla destra dei biancazzurri per Galli che di testa clamorosamente appoggia tra le braccia di Renzi. Si va a riposo sullo 0-0.

Nel secondo tempo altro legno per la squadra di casa: Galli servito entra in area dalla sinistra prova la girata con il mancino ma la palla si alza e sbatte sull’incrocio dei pali. Più tardi rispondono gli ospiti: errore di Delli Compagni che permette a Moretti di lanciarsi verso la porta ma a salvare il tiro del 9 gialloblu è Guerrero che devia in angolo. Al 22′ st la squadra di Viti passa in vantaggio: corner dalla sinistra battuto in area per il colpo di testa di Viti che indirizza il pallone nell’angolo basso del primo palo e fa 0-1. Cinque minuti dopo arriva il pareggio dei biancazzurri: Veccia si incarica della battuta di un calcio di punizione al limite in posizione centrale e con il destro trova il sette che vale l’1-1.

Si arriva al termine dei 90 minuti sull’1-1 e si va ai supplementari. Pronti e via e il Monturano va vicino al gol: calcio d’angolo di Bracalente al centro, mischia in area e pallone che arriva in porta ma Beni riesce a parare sulla linea. Al 7′ pts c’è il raddoppio ospite: lancio dalla difesa che sorprende Piunti, Moretti se ne va verso la porta e con un tiro batte Beni, portando il risultato sull’1-2.

Due minuti dall’inizio del secondo tempo e arriva il terzo gol con Muzi che di testa infila alle spalle di Beni. Nel finale di gara viene espulso De Cesaris.

La gara, dunque, finisce per 1-3 e il Monturano si guadagna l’accesso alla finale play-off contro l’Aurora Treia. Del resto l’Atletico Centobuchi esce a testa altissima che dopo un inizio di campionato negativo ha avuto la forza di rialzarsi e di ritagliarsi un ruolo da protagonista arrivando al terzo posto e ai play-off per la prima volta nella sua storia.

Di seguito il gol dell’Atletico Centobuchi.