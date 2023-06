SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Happy Car Samb Beach Soccer parte fortissimo e asfalta 8-0 Icierre Lamezia all’esordio in Serie A alla San Beach Arena, nuova meravigliosa casa rossoblù.

Mister Oliviero Di Lorenzo sceglie il quintetto titolare Paterniti-Bernardo-Addarii-Mascaro-Raphael Silva e proprio il capitano Luca Addarii porta subito in vantaggio i suoi al 3’. La Samb allunga nel secondo tempo, chiuso sul 3-0 con i gol di Bernardo Botelho e di Raphael Silva.

Nel terzo e ultimo periodo, poi, i rossoblù dilagano: doppiette personali per Addarii, Ryan Yano e dell’altro fenomeno brasiliano Raphael Silva, con punteggio arrotondato dal gol di Mascaro nel finale.

La Samb vince 8-0 e conquista i primi 3 punti in classica, in attesa della super sfida di domenica 3 giugno contro Viareggio (ore 15), che sarà trasmessa in diretta sulla pagina YouTube Lega Nazionale Dilettanti.

“Siamo soddisfatti per questa vittoria, era importante partire subito bene – il commento di mister Oliviero Di Lorenzo – . Naturalmente c’è ancora tanto da lavorare, ma intanto ci prendiamo i primi 3 punti. Ora ci aspetta subito una grande sfida contro Viareggio e vogliamo farci trovare pronti. I nuovi acquisti Raphael e Ryan subito decisivi? Hanno tanta qualità, ci faranno divertire”.