CENTOBUCHI – In giornata odierna la società dell’A.S.D. Atletico Centobuchi ha diramato un comunicato con tutte le informazioni utili per l’acquisto dei biglietti della semifinale play-off contro il Monturano Campiglione.

Di seguito la nota del club.

“L’A.S.D. Atletico Centobuchi comunica che i biglietti per la gara play-off Atletico Centobuchi-Monturano Campiglione, in programma per sabato 3 giugno alle ore 16.30 presso lo stadio “Don Mauro Bartolini” di Ascoli Piceno”, saranno acquistabili al botteghino il giorno stesso della partita.

Le richieste di accrediti per gli organi di stampa dovranno pervenire all’indirizzo asdatleticocentobuchi@gmail.com“.

Il costo dei tagliandi dei vari settori è così ripartito:

TRIBUNA OVEST

Intero… € 10,00

Ridotto Under 14… € 5,00

GRADINATA NORD

Intero… € 10,00

Ridotto Under 14… € 5,00