SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è conclusa ieri, a San Benedetto del Tronto, la giornata-evento organizzata presso l’Istituto Alberghiero F. Buscemi che ha visto gli alunni di alcune sue classi, coinvolte nel progetto “PRE.DI.SPO.N.E. 2.0 “. Ideato dalla FIPSAS e finanziato da Sport e Salute.

Grande il successo avendo raccolto il plauso degli organizzatori e dei presenti e che ha visto nell’entusiasmo degli studenti il suo riconoscimento maggiore.

Gli studenti sono giunti al termine di un percorso di 6 mesi che li ha impegnati in sessioni di pesca, organizzate con il supporto della Lega Navale di San Benedetto.

Il progetto aveva come obiettivo l’avviamento alla pesca sportiva, intesa sotto il duplice aspetto della sostenibilità e del rispetto delle risorse naturali e ambientali. In questo senso, il percorso si è sviluppato alternando lezioni teoriche e pratiche di pesca sportiva, anche su natante, e uscite didattiche incentrate su lezioni di educazione ambientale e di conoscenza naturalistica del territorio.

Quest’ultimo aspetto ha avuto il suo momento più significativo con l’escursione effettuata alla Riserva Naturale della Sentina, dove i ragazzi hanno potuto sperimentare un’autentica immersione nella natura impegnandosi nella “pulizia straordinaria” del litorale di spiaggia interno alla Riserva.

Tutte le tappe del progetto sono state realizzate privilegiando il lavoro di gruppo e la reciproca collaborazione per mettere in risalto l’importanza della socializzazione ai fini dell’inclusione e integrazione.

L’intero corso, sotto l’aspetto logistico e didattico, è stato coordinato dalla referente responsabile del progetto, Chiara Sgattoni, istruttrice federale FIPSAS, col contributo del vicepresidente della Lega Navale Italiana, Sezione di San Benedetto del Tronto, Franco Aricò. Per l’evento conclusivo, i ragazzi sono stati coinvolti in un “concorso” che li ha visti

sfidarsi nella creazione di piatti nati non solo dalla loro fantasia ma anche dal loro pescato. Le emozioni che gli studenti hanno provato durante le giornate di pesca dovevano infatti diventare creazioni nei piatti, da qui il nome della competizione di ieri denominata

“Sensazioni dal mare alla tavola”.



Alla fine, a trionfare, è stato un piatto di tagliolini, con tartare di gambero rosa e fave. Ma tutti i ragazzi delle classi 3CE, 3BSV, 2D e 4AAT dell’Istituto Alberghiero sono stati

protagonisti della giornata e dell’intera esperienza vissuta e che ha messo d’accordo tutti sull’importanza di progetti come questo, per la formazione e la crescita “sana” dei ragazzi. Molta la soddisfazione da parte della Dirigente Scolastica, dott.ssa Manuela Germani e dei docenti

coinvolti: Alessio Vallesi, Simone Luciani e Carlotta Caliò. Entusiasta la referente scolastica Professoressa Daniela Taglietti che ha curato il percorso dei giovani in ogni dettaglio.



Presenti naturalmente la presidente della Lega Navale di San Benedetto, Adele Mattioli, punto di riferimento per l’Istituto, sia nell’organizzazione dell’attività sportiva, delle uscite in mare per la pesca, sia per la riuscita della giornata di ieri.



Giornata e percorso che sono nati all’interno di un progetto ideato dalla FIPSAS e in cui la Federazione crede molto : “PRE.Di.SPO.N.E.” acronimo di “Preveniamo le dipendenze con lo sport, la natura e la cittadinanza attiva” volto alla difesa dei giovani dai possibili attacchi delle dipendenze, quali ludopatia, tossicodipendenze o game disorder. Non potevano dunque mancare la FIPSAS che ha ideato il progetto, la sezione provinciale di Ascoli Piceno, con Giannino Marconi che ha seguito i giovani nella pesca e Sport e Salute che sta finanziando tutte le attività connesse a tale percorso.



La giornata è stata ripresa dalle telecamere di Italian Fishing Tv che a breve trasmetterà uno speciale dell’evento. Molti gli apprezzamenti insieme alla gratitudine da parte della referente regionale delle Marche di Sport e Salute, dott.ssa Robertà Baudà, presente con il referente di Sport e Salute di Ascoli Piceno, Giorgio Allegrini che al termine dell’evento hanno sottolineato quanto siano importanti queste iniziative per i giovani e quanto la FIPSAS abbia sposato con PRE.DI.SPO.N.E. la mission di Sport e Salute, nell’ambito della formazione che lo sport può offrire. Una giornata davvero da incorniciare, che non può essere espressa al meglio se non dai volti radiosi dei giovanissimi che hanno dato vita e respiro ad ogni singolo momento.