GROTTAMMARE – Segue comunicato ufficiale del Grottammare Calcio.

Per il secondo anno di fila il Grottammare Calcio ottiene una retrocessione al termine della stagione agonistica. Non cerchiamo alibi o giustificazioni, non puntiamo il dito o scarichiamo colpe sui singoli: per quanto espresso in campo, il risultato finale è meritato e ci assumiamo tutte le responsabilità.

La nostra società ha intrapreso, in questi anni, un percorso volto a valorizzare il lavoro quotidiano della Scuola Calcio (stabilmente in possesso della certificazione Elite) e del Settore Giovanile, che nelle ultime stagioni ha portato all’esordio tra i “grandi” di diversi giovani. Un percorso bellissimo, ricco di soddisfazioni, che spesso risulta lontano dai riflettori: eppure abbiamo scelto con convinzione questa strada, perché riteniamo fondamentale costruire dal basso il futuro del Grottammare Calcio.

Non sarà un’altra retrocessione a distoglierci dai nostri programmi a lungo termine e, allo stesso tempo, siamo consapevoli della necessità di invertire la rotta nel settore della Prima Squadra, per tornare presto a regalare soddisfazioni a tifosi, sostenitori e sponsor che in questi anni hanno dimostrato di voler restare al nostro fianco nella buona e nella cattiva sorte.

Una stagione si chiude, un’altra è alle porte: il lavoro da fare è tanto, tantissimo perché l’amore per la squadra della nostra città ci impone di impegnarci ancora di più e di imparare dagli errori commessi.