Di Diana Cameli

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il G.R.I.S. è un gruppo di Ricerca ed Informazione Socio-religiosa. Il suo statuto è riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana dal 1990. Il 2 Giugno 2023, presso la sala Conferenze delle Parrocchia Sacra Famiglia, si svolgerà il XVI° Convengo Diocesano. Sarà possibile assistere in presenza per gli operatori della diocesi di San Benedetto del Tronto, ma anche online per le persone di altre diocesi italiane.

Il tema trattato, a differenza degli anni passati, non riguarda una delle tante sette o Nuovi Movimenti Religiosi Alternativi, ma un argomento squisitamente cattolico. La scelta è stata dettata dalle molte testimonianze ascoltate dalle persone uscite dai gruppi alternativi alla religione cristiana. I fuoriusciti dalle sette, infatti, riferiscono che hanno abbandonato la Chiesa Cattolica in quanto non praticanti. Non conoscevano, in più, i fondamenti del credo cattolico. La causa del proliferare delle sette, psicosette, nuovi movimenti religiosi magici, newagers, medianici è data proprio dal fatto che la nostra fede è debole perchè non alimentata dai scaramenti.

A tal proposito, abbiamo pensato di trattare la reciprocità tra fede e scaramenti, ispirandoci al documento della Commissione Teologica Internazionale, “La reciprocità tra fede e sacramenti nell’economia sacramentale”. Documento approvato da Papa Francesco il 19 Dicembre 2019.

Il testo prende in esame il tema della reciprocità tra fede e sacramenti, anche lungo tutta la storia della Chiesa Cattolica. Un tema che oggi è in crisi nella pratica pastorale. Il documento analizza anche la loro influenza reciproca alla volta di un sostegno condiviso all’interno della pratica sacramentale. Tra fede e sacramenti c’è una circolarità. La confessione della fede precede la celebrazione sacramentale; la celebrazione scaramentale assicura, sigilla, rafforza ed arricchisce la fede.

L’esperienza fatta da tre anni della formazione online, organizzata da quando è scoppiata l’epidemia di COVID 19, ci ha fatto rendere conto che le persone hanno tanto desiderio di formarsi e vogliono approfondire il proprio credo cattolico.

Il Convegno, moderato da Giancarla Perotti, inizierà allore ore 16.00, con i saluti del vescovo diocesano Mons. Carlo Bresciani, del vescovo ausiliare di Messina e Consigliere Spirituale del G.R.I.S. Nazionale, nominato dalla C.E.I., Mons. Cesare Di Pietro e del presidente del GRIS, il diacono Antonio Barra.

Seguirà la prima relazione: “Rapporto fede-sacramenti. Alcuni aspetti fondamentali”. Sarà tenuta da Don Gian Luca Pelliccioni, docente alla Scuola di Formazione Teologica della Diocesi di San Benedetto del Tronto e dottorando in Teologia Liturgico-Sacramentaria alla Facoltà Teologica Lateranense di Roma.

Ci sarà, poi, una testimonianza di una persona che ha seguito per un po’ di tempo una setta. Subito dopo sarà esposta la seconda relazione: “Prassi vecchie e nuove nel solco della tradizione della Chiesa”. Questa volta prenderà parola Don Lorenzo Bruni, direttore della Scuola di Formazione Teologica della Diocesi di San Benedetto del Tronto e parroco della cattedrale di Montalto Marche.

Il convegno è in presenza ed online. Si può richiedere il link agli indirizzi e-mail: gperottib@libero.it oppure giancarlaperotti@gmail.com .

Il Centro di Ascolto del G.R.I.S. Diocesano è aperto ogni giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.30, presso il Centro Pastorale Diocesano, in via Pizzi, 25, S. Benedetto del Tronto. Si alterneranno operatori pastorali di un’equipe formata da volontari che accolgono e informano persone in dubbio o in ricerca. I membri del GRIS aiutano chi vive esperienze difficili in relazione all’adesione propria o di un familiare in una setta.

Tel: 0735/592673

Chi fosse interessato, può seguire tutti gli aggiornamenti del G.R.I.S. Nazionale collegandosi al sito https://www.gris.org/ .