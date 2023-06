Di Diana Cameli

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – «Come avvenne due anni fa con i cuori, abbiamo voluto creare un’attrattiva piacevole per il passeggio lungo la nostra via, offrendo ai nostri concittadini ed ai turisti un’atmosfera unica per questa stagione estiva». Queste le parole ed il proposito dei negozianti di Via XX Settembre.

Le attività commerciali della zona hanno totalmente finanziato questo prospetto. Si accenderanno da questa sera, fino al 30 Settembre, delle bellissime luminarie raffiguranti le tipiche “lancette” sambenedettesi. In piazza Cesare Battisti, poi, è stata predisposta una “selfie-zone” con la scritta “I♥SBT” per celebrare l’amore per la nostra cittadina. Il tutto è rigorosamente a tinte rosso/blu. L’idea è quella di luccicare, per tutto il tempo a disposizione, alla volta della tradizione della città.

Si ringraziano per la realizzazione dell’allestimento tutti i colleghi che hanno partecipato con entusiasmo all’iniziativa. Un grazie particolare va alla ditta MA.GI.CO. di Daniele Colarizi, realizzatrice del materiale delle luminarie.

Siete tutti invitati a scattare un selfie usando l’hashtag I♥SBT.