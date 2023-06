SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha comunicato ufficialmente di aver accolto la richiesta di proroga del termine per l’aggiudicazione dei lavori per la riqualificazione dell’area ex Ballarin finanziati con i contributi di rigenerazione urbana della legge 160/2019, poi confluiti nelle misure del PNRR.

Il nuovo termine è fissato al 30 settembre 2023, il precedente era indicato nel 30 luglio. “In realtà il termine è leggermente più ampio – spiega il sindaco Antonio Spazzafumo -. Il termine del 30 luglio si riferiva alla stipula del contratto di affidamento dei lavori, mentre il nuovo termine del 30 settembre è riferito all’aggiudicazione della gara. Questo vuol dire che per sottoscrivere il contratto avremo qualche settimana in più oltre la fine di settembre. Tutto questo – precisa Spazzafumo – non ci porterà a rallentare il ritmo, proseguiremo a spron battuto per affrontare tutte le fasi della procedura previste dalla legge e giungere così all’individuazione della ditta che realizzerà il progetto”.