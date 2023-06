PORTO SAN GIORGIO – Continua l’avventura parigina di Elisabetta Cocciaretto. La tennista marchigiana, classe 2001, ha conquistato oggi per la prima volta il terzo turno in uno Slam, sconfiggendo la qualificata svizzera Simona Waltert con il netto punteggio di 6-2 6-3 .

Per vincere la partita odierna non è stato necessario ripetere l’impresa del primo turno, quando “Cocci” ha stupito tutti superando la numero 10 al mondo Petra Kvitova, fornendo una prestazione memorabile; oggi, per la 22enne allieva di coach Fausto Scolari, si è trattato di ordinaria amministrazione: il 6-2 6-3, è maturato in 1h29’ anche grazie ai tanti errori commessi dalla svizzera.

Cocciaretto oggi sarebbe la 39ª tennista al mondo, registrando un nuovo best ranking e diventando numero 1 d’Italia: l’obiettivo, tuttavia, non è di certo quello di fermarsi. Nel prossimo incontro, la marchigiana affronterà Bernarda Pera.