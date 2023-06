Di Diana Cameli

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Proseguono gli incontri del SIULP con i politici locali e nazionali. L’obiettivo è quello di avere un confronto costruttivo sul tema della sicurezza e di porre l’attenzione su alcune criticità presenti nella realtà provinciale. Si pensi all’organico sottodimensionato nelle varie articolazioni della Polizia ed al rischio efficienza operativa connesso.

Si è svolto ieri mattina il cordiale e proficuo incontro tra una delegazione del SIULP di Ascoli Piceno, composta dal Segretario Generale Fanesi Benedetto e dal membro della Segreteria Paci Maurizio, e l’Onorevole Lucia Albano, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Come premessa, il SIULP ha esternato la propria soddisfazione nel conseguimento di un obiettivo per cui ha fortemente lavorato negli anni. Si tratta della conferma anche per quest’estate dell’aggregazione di 15 poliziotti presso il Comm.to di San Benedetto del Tronto. Ci ha, comunque, tenuto a ribadire la necessità che venga pianificato a livello centrale un programma, non estemporaneo, ma strutturato, di rafforzamento dei presidi di Polizia in provincia. Dalla Questura di Ascoli Piceno al Comm.to di P.S. di San Benedetto del Tronto, alla Polizia Stradale (Sezione e Dist.to), alla Polizia Ferroviaria ed alla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica.

A tal proposito il SIULP ha sottolineato l’importanza di modificare “L’Atto Unico Ordinativo degli Uffici Periferici della Polizia di Stato”, firmato dal Capo della Polizia in data 28.06.2022 che diverrà esecutivo in data 01.01.2027. Ivi sono stabiliti i nuovi assetti organici del personale nelle varie articolazioni della Polizia di Stato sul territorio nazionale. Nella sorprendente previsione, però, come già evidenziato da questa organizzazione sindacale in altre occasioni, di un’ulteriore riduzione del personale in provincia e soprattutto al Comm.to.

Sull’argomento il SIULP ha già espresso, tramite la Segreteria Nazionale, la propria valutazione di inadeguatezza e inapplicabilità dei precetti contenuti poiché tale atto, prima ancora dell’entrata in vigore, appare superato rispetto alle reali esigenze del momento.

Al riguardo il Ministro dell’Interno Piantedosi sembrerebbe intenzionato a valutare la possibilità di adottare delle modifiche in corso d’opera. Inoltre il SIULP, nell’incontro, ha posto l’attenzione sull’esigenza, ormai non più rinviabile, di pianificare l’elevazione del Comm.to di San Benedetto del Tronto a “rango” dirigenziale. Qualora ciò si realizzasse, consentirebbe di incrementare l’organico di circa 30 poliziotti, fondamentali per fronteggiare le necessità di ordine e sicurezza, controllo del territorio e di vigilanza stradale. Nella considerazione gestionale di un’area geografica che ricopre un ruolo cruciale lungo la costa adriatica, in costante evoluzione commerciale, turistica e demografica.

L’Onorevole Dott.ssa Lucia Albano, nella circostanza, ha espresso ferma vicinanza alle Forze dell’Ordine e si è mostrata particolarmente attenta ed interessata al tema della sicurezza. Ha condiviso gli interventi del SIULP ed ha manifestato, altresì, la volontà di approfondire le argomentazioni e le richieste. Il SIULP, il maggior Sindacato di Polizia Nazionale, ritiene senza dubbio estremamente importante l’incontro. Ribadisce, come sempre, la disponibilità verso tutte le componenti politiche ad affrontare il delicato tema della “sicurezza”.