GROTTAMMARE – I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 19 circa di ieri, mercoledì 31 maggio, per estinguere un incendio che ha interessato un appartamento in via Pirandello, a Grottammare, ai civici 7 e 11. La squadra dei Pompieri del Distaccamento di San Benedetto è intervenuta con l’ausilio di due autobotti spegnendo prontamente le fiamme, evitando che si propagasse ad altre abitazioni. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.

Non si registrano persone coinvolte.