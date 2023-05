MONTORIO AL VOMANO – Nel corso della mattinata di oggi, mercoledì 31 maggio, poco prima delle 7:00, due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Teramo, con cinque automezzi operativi, sono intervenute presso una ditta di autotrasporti di Montorio al Vomano a seguito dell’incendio di un cassone di un autoarticolato.

Le fiamme sono partite dall’interno del cassone che trasportava rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, fermo in sosta nel piazzale della ditta di autotrasporti. Il cassone è stato avvolto dall’incendio e si è sviluppata un’alta colonna di fumo. I vigili del fuoco hanno lavorato diverse ore, impiegando potenti getti di acqua e di schiuma, per estinguere le fiamme. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Locale di Montorio al Vomano per gli adempimenti di competenza.