MONTEPRANDONE – Quarto e ultimo appuntamento con “Viste daMare – FAI tappa nel Piceno”, il format proposto dal Gruppo FAI Giovani di San Benedetto del Tronto in collaborazione con la FIAB di San Benedetto: domenica 11 giugno sarà di scena Monteprandone, borgo natale di San Giacomo della Marca a due passi dal mare e ricco di storia. Il suo nome, secondo una leggenda, risale a Brando o Prando, un cavaliere franco-tedesco al seguito di Carlo Magno che nel IX secolo si fermò in questi luoghi e vi fondò un “castrum”.

Il format, nato dalla collaborazione tra FAI e FIAB, prevede un percorso in bicicletta (facoltativo) a cura della FIAB, da percorrere in gruppo, con partenze dalla Rotonda Salvo D’Acquisto di Porto d’Ascoli alle 9.00 e dal monumento “Lavorare lavorare…” sul lungomare nord di San Benedetto alle 9.30, seguito da una visita accompagnata (a cura del FAI giovani) alle eccellenze storico-artistiche e culturali di Monteprandone, con inizio alle 10.30 dal punto di ritrovo in piazza dell’Aquila.

La visita accompagnata toccherà i beni più interessanti del borgo: palazzo Comunale, palazzo Montani e palazzo Campanelli (da fuori); la chiesa Madonna della Speranza; il Museo civico dei Codici di San Giacomo; la chiesa di San Leonardo (da fuori); Porta da Monte; Lavatoio comunale; Belvedere Caselli; la casa natale di San Giacomo; la chiesa collegiata di San Nicolò di Bari.

L’iniziativa “Viste daMare”, che ha ricevuto il patrocinio della Provincia di Ascoli Piceno e del comune di Monteprandone, nasce dal desiderio di FAI e FIAB di proporre il territorio Piceno sotto una nuova luce, volta a riscoprire il Paesaggio come «opera d’arte collettiva, modellato insieme dall’uomo e dalla natura», come affermato nel recente Convegno nazionale del FAI di Viterbo. Anche il paesaggio, infatti, è un’opera culturale, intimamente legato a storia, arte e natura; e anch’esso fragile e bisognoso di cura e tutela. Ecco perché solo riscoprendo il nostro paesaggio, percorrendolo in bicicletta e osservandolo dall’alto dei nostri meravigliosi borghi del Piceno, sarà possibile sensibilizzare i cittadini (soprattutto i giovani) verso la sua tutela.

Per la partecipazione è previsto un contributo di 5 € per gli iscritti FAI e di 8 € per i non iscritti, ed è consigliata la prenotazione sul sito bit.ly/vistedamare-monteprandone fino a esaurimento posti. Per il percorso in bicicletta è possibile noleggiare e-bike presso Cicli Schiavoni fino a esaurimento. Per i partecipanti è prevista un’assicurazione fornita da FIAB (per il percorso in bici) e dal FAI (per la visita a piedi nel borgo). Per informazioni è possibile scrivere a sanbenedettodeltronto@faigiovani.fondoambiente.it, chiamare il numero 340 6764280, o consultare le pagine Facebook e Instagram del Gruppo FAI Giovani San Benedetto.