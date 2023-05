SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è svolta venerdì 26 Maggio, presso il palazzo Kursaal di Giulianova, la cerimonia di premiazione della XII edizione del Concorso “Filomena Delli Castelli”, promosso dalla Commissione alle Pari Opportunità e dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Giulianova, con il Patrocinio della Camera dei Deputati, dell’Università degli Studi di Teramo, delle Commissioni alle Pari Opportunità di Teramo e della regione Abruzzo, del Lions Club di Giulianova.

Per gli alunni delle classi 4^A e 4^B del Liceo Linguistico, coordinati dai docenti Francesco Maria Anzivino, Sabrina Grilli e Ines Del Valle Yepez, la partecipazione al Concorso ha costituito un’importante occasione per riflettere sui temi della parità di genere, della vulnerabilità, della valorizzazione della diversità, dell’inclusione.

Le studentesse Giulia Fanesi, Laura Giantomassi, Arianna Sestili, con la partecipazione degli alunni della 4^ B, si sono aggiudicati la vittoria con il cortometraggio “I’m not a machine” (visualizzabile al link https://youtu.be/8Td4VLBssvY), poiché, “catapultando immediatamente in una dimensione futura, altra, con creatività e originalità affronta il tema della vulnerabilità che, se non riconosciuta e accettata anche come particolarità, e quindi risorsa, produce un livellamento delle persone alla monotonia di una maschera. Corpi e volti che si muovono all’unisono e perdono caratteristiche e distintività. Molto accurata la coreografia e la scelta delle musiche che accompagnano ragazze e ragazzi nell’espressione corale del loro messaggio di coraggio, di inclusione, di vittoria che raggiunge il culmine nel finale in cui, tolte maschere e vestiti neri, ognuno mostra la propria vittoria nella scelta dell’essere se stesso e di mostrarsi come tale. Una vittoria di inclusione e libertà raggiunta nell’essere singolo in un gruppo in cui ognuno ha una sua particolarità in quanto ciascuno è singolarità”.

I ragazzi, premiati dal Vicesindaco di Giulianova Lidia Albani e dalla Presidente della Commissione alle Pari Opportunità di Giulianova Marilena Andreani, hanno ricevuto il primo premio del valore di 300 euro, assegnato dalla giuria composta da Lidia Albani, dalla docente dell’Università degli Studi di Teramo Fiammetta Ricci, dalla psicologa e psicoterapeuta Maria Cristina Barnabei, dallo psichiatra Domenico Di Sante.

“La vittoria dei nostri alunni per la seconda volta consecutiva – commenta il Dirigente, prof. Enrico Piasini – costituisce una grande soddisfazione per l’intera comunità scolastica. I temi sociali del concorso, che rientrano nei programmi di Educazione Civica, sono stati sviluppati con grande inventiva e creatività dai ragazzi, i quali hanno, così, dimostrato sia di saper creare un prodotto multimediale innovativo con strumenti tecnologici diversi, sia di saper compiere una riflessione critica profonda”.