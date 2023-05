PINETO – Dopo la promozione in Serie C, arriva un altro traguardo storico per il Pineto.

Nella finalissima di Coppa Italia Serie D il Pineto vince per 4-2 contro la Giana Erminio.

Dopo la prima frazione sul 2-2, col Pineto capace di recuperare da due gol di svantaggio, nella ripresa i biancazzurri la ribaltano definitivamente fino al 4-2, diventando la prima squadra abruzzese a vincere la Coppa Italia di Serie D e centrando così un altro entusiasmante successo.

Di seguito il tabellino, (fonte sito ufficiale del Pineto Calcio).

Reti: 26′ su rigore e al 42′ Allegretti, 13’st Pica, 24’st Maio su rigore (P) 3′ Caferri, 11′ Fumagalli (G)

PINETO: Mercorelli; Ceccacci, Di Filippo, Pica; Traini (42’st Capaldo), Forgione, Lo Sicco, Della Quercia (K); Emili (33’st Braghini); Allegretti (41’st Milani), Maio (33’st Njambè).

A disposizione: D’Egidio, Marchegiani, Consorte, Lucarini, Del Mastro.

Allenatore: D. Amaolo.

GIANA ERMINIO: D’Aniello; Brioschi (12’st Messaggi), Minotti, Colombara, Perico (31’st Previtali); Pinto (K) (40’st Mandelli), La Mesta (31’st Ballabio), Marotta; Perna, Fumagalli, Caferri. A disposizione: Pirola, Piazza, Gaye, Calmi, Ghirardi. Allenatore: A. Chiappella.

Ammonizioni: Della Quercia, Mercorelli, Di Filippo (P) Pinto, Perna, Previtali (G)

Espulsioni:

Direzione di gara: Simone Gavini di Aprilia coadiuvato da Marco Munitello di Gradisca d’Isonzo e Simone Della Mea di Udine.