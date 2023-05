RIETI – Chiara Romani si è aggiudicata la quinta edizione del Premio Letterario Nazionale “Filippo Sanna”.

Il suo racconto, dal titolo “Luce“, ha convinto la giuria composta dall’associazione “Il sorriso di Filippo” oltre che da giornalisti e scrittori provenienti da ogni parte d’Italia, che hanno premiato con 226 voti il testo della giovane scrittrice, tra i 10 finalisti.

Chiara Romani, che frequenta il terzo anno del Liceo Scientifico Rosetti di San Benedetto del Tronto, è salita sul palco per la cerimonia di premiazione che si è tenuta a Rieti presso la Chiesa di San Domenico (foto in primo piano), leggendo uno passo del suo racconto e ricevendo come riconoscimento una scultura inedita, novità per quest’anno, dello scultore Fabio Grassi.

Il premio letterario, è dedicato a Filippo Sanna, ragazzo morto nell’agosto 2016 a causa del terremoto che ha colpito il centro Italia. Il tema, per questa edizione, era quello del viaggio e Chiara lo ha perfettamente sviluppato in “Luce”, un “percorso” interiore alla conoscenza di sè.