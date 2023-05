Torneo Calcio a 5 femminile, il 18 giugno a Ripatransone 3° edizione del torneo Sassa Motor&Sport

RIPATRANSONE (AP) – Il calcio femminile torna a Ripatransone con la terza edizione del Torneo di calcio a 5 che si svolgerà domenica 18 giugno.

Organizzato dalla Sassa Motor & Sport, col patrocinio del Comune di Ripatransone e la collaborazione dell’ Associazione “Polisportiva Valtesino”.

Il torneo si svolgerà presso il Centro Sportivo Ricreativo “Luca Carboni” riqualificato ed inaugurato lo scorso anno dalla Polisportiva Valtesino del Presidente Fabrizio Pignotti, centro sito a Ripatransone dalle 11 della mattina per tutta la giornata, saranno previste la fase a gironi e gli scontri diretti per la fase eliminatoria, per un massimo di 15 squadre iscritte, ogni squadra potrà avere massimo 12 giocatrici. Le regole applicate saranno quelle ufficiali del calcio a 5.

E’ aperto a tutte le ragazze sopra i 14 anni. Sono previsti gadget per tutti, coppe e premi per le prime tre classificate, capocannoniere e miglior portiere. Saranno presenti un punto ristoro, dj set e altre attività ludico sportive

Per info e iscrizioni: Le iscrizioni dovranno pervenire via mail o via telefono entro il 17 giugno ai seguenti contatti; mail sassamotorsport@gmail.com o tel. Adelaide 328 6356080 o Chiara 329-1068230

L’evento organizzato dalla Sassa Motor & Sport con il patrocinio del Comune di Ripatransone, è alla terza edizione dopo il successo delle due precedenti che hanno visto una numerosa partecipazione di squadre femminili provenienti da tutta la regione, dalla Romagna e anche dal vicino Abruzzo.

Il Comune di Ripatransone ha voluto fortemente ospitare l’evento anche questa estate.

“Il progetto dedicato alle donne nello sport è nato in simbiosi con la nostra azienda – dichiara Gianluca Corradetti, direttore della Sassa Motor & Sport – ci occupiamo di eventi e sport. Abbiamo voluto riproporre l’evento dopo il gran successo ottenuto nella scorsa estate e ringraziamo il comune di Ripatransone per la disponibilità e sensibilità mostrata, augurandoci che possa essere di auspicio anche per ulteriori progetti legati al mondo dello sport. Il tutto è stato possibile grazie alla collaborazione di professionisti del settore come Chiara Poli comunicazione, giornalista e addetta stampa e Adelaide Lelli Social Media Manager. Non solo calcio ma anche eSports neo nostri progetti sportivi abbiamo avviato dei tornei e parteciapiamo anche al campionato nazionale eFemminile LND che ha visto la player Giorgia Casciaroli della Sambenedettese femminile di cui siamo main partner nel settore gaming, avendo iscritto e supportato la squadra alle due edizioni del campionato.”