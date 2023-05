Proeon ha avuto il piacere di partecipare al 1° congresso regionale organizzato dalla SIONG (Società italiana di oto-neuro-geriatria) a Barletta lo scorso 20 maggio.

Sono stati trattati diversi interessantissimi argomenti e, in particolare, il presidente della SIONG regionale, Dottor Gambatesa, ha eseguito una lettura molto approfondita in merito all’argomento “Mitocondriopatia età-correlata: possibilità diagnostico-terapeutiche”.

Si è avuto così modo di approfondire tale importantissimo argomento, in cui assumono un ruolo fondamentale i mitocondri, ovvero questi organelli contenute nelle cellule del nostro organismo che hanno, tra le diverse importanti funzioni, quella di produrre energia; sono state quindi evidenziate le principali problematiche connesse al processo naturale di senescenza che interviene proprio a livello mitocondriale, prospettando una serie di possibilità per poter non solo vivere più a lungo, ma anche in buona salute, con interventi mirati principalmente proprio a migliorare la funzione mitocondriale (stile di vita, alimentazione variata, esercizio fisico costante, integrazione con nutraceutici particolarmente ricchi di polifenoli, in particolare Maqui, e a base di PQQ).