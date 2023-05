In questi ultimi anni con l’incertezza legata alla situazione geopolitica globale, l’inflazione e la crisi economica, abbiamo assistito a una serie di eventi che hanno messo in discussione molte delle nostre certezze. Il mattone resta una sicurezza per gli italiani. Infatti in cima alla lista delle preferenze dei risparmiatori italiani c’è la casa, perché investire sul mattone è sempre una buona garanzia per chi cerca di incrementare il proprio patrimonio.

In Italia la casa ha un valore particolare, perché si tende ad attribuire uno status speciale, infatti il 73% della popolazione possiede almeno una casa di proprietà. Gli italiani sono sempre stati propensi a investire in immobili, il “salvadanaio” tradizionale delle famiglie.

Secondo il report annuale di Bankitalia riguardo ai prezzi degli immobili in Italia, per il 67,2% degli italiani sono rimasti in media stabili negli ultimi 10 anni, 16,6% ha invece evidenziato un aumento e il 16,2% una diminuzione.

Il settore immobiliare è un mercato dove si possono fare degli ottimi affari, ed è un riparo certo per i propri risparmi, soprattutto in questo periodo in cui l’inflazione fa sentire tutto il suo peso.

Se prima c’era anche un interesse post pandemia per gli immobili da riqualificare in aree più periferiche, ora per essere difensivi bisogna acquistare immobili di qualità. In una visione un po’ più di lungo termine, gli investimenti immobiliari vanno pensati come parte di un patrimonio finanziario, e mettere un immobile a reddito potrebbe essere sicuramente una strategia.

