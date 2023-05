SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mercoledì 31 alle ore 20.45 presso il Centro Giovani “Giacomo Antonini” di San Benedetto (via Tedeschi, 6 – zona Campo Europa, nei pressi della Croce Rossa) il Dottor Remo Filippini, ambientologo e istruttore cinofilo presso la scuola cinofila My Dog scuola di Colli del Tronto, terrà un incontro per illustrare l’ordinanza Martini e le conseguenti direttive da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con le quali vengono istituiti dei percorsi formativi per i proprietari dei cani (G.U. n. 19 del 25 gennaio 2010).

Durante l’incontro saranno divulgate tutte le informazioni per accedere al corso di formazione City Walk Dog, per favorire un corretto sviluppo della relazione tra il cane ed il proprietario, al fine di consentire l’integrazione dell’animale nel contesto sociale. In tale quadro, il percorso formativo fornisce anche nozioni sulla normativa vigente e sulle caratteristiche fisiologiche ed etologiche del cane, in modo da sensibilizzare il proprietario a un possesso più consapevole delle proprie responsabilità.