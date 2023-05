SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si conclude dopo 34 giornate il Campionato di Promozione Marche Girone B. Un campionato molto equilibrato rispetto agli anni precedenti e che ha deciso molti verdetti proprio nell’ultimo turno giocatosi in questo weekend.

Ad andare in Eccellenza è la capolista Civitanovese che nell’arco del campionato ha dimostrato di avere le qualità ma soprattutto la costanza di fare risultati. Infatti, i rossoblu di Nocera concludono la stagione con 69 punti (20 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte).

In seconda posizione c’è l’Aurora Treia, forse l’unica squadra che ha dimostrato di potersela giocare fino in fondo per il primato mancando davvero di poco l’aggancio alla capolista. Tutto sommato è stata una stagione positiva per la squadra di mister Passarini che si è qualificata direttamente in finale play-off del proprio girone concludendo la regular season a 64 punti (18 vittorie, 10 pareggi e 4 sconfitte). La promozione diretta da seconda in classifica è mancata veramente di un soffio dopo il vantaggio di oltre 10 punti che era stato accumulato.

La zona play-off vede altre due protagoniste: l’Atletico Centobuchi e il Monteurano che si giocheranno tutto in semifinale e la vincente affronterà proprio l’Aurora Treia. La formazione di Fusco dopo un inizio tremendo con un punto in quattro partite rialza la testa e percorre un cammino incredibile arrivando al terzo posto, e per la prima volta nella storia giocherà i play-off, perdendo solo due partite nel girone di ritorno (con Matelica e Cluentina).

D’altra parte al quarto posto c’è la squadra di Viti che grazie al pareggio firmato Bracalente contro la diretta concorrente Matelica, si guadagna un posto in semifinale play-off. I lupi riescono a centrare un obiettivo importante nonostante un brutto periodo che ha visto anche le dimissioni di mister Cetera.

Per quanto riguarda i play-off c’è una precisazione da fare: essendoci due gironi, le due squadre che vinceranno la finale del proprio girone si giocheranno l’accesso in Eccellenza in una finalissima in campo neutro. Inoltre per la semifinale e la finale del girone, in caso di pareggio, passerà la squadra con il miglior piazzamento in classifica.

In zona salvezza ci sono Matelica, Trodica, la neopromossa Casette Verdini che ha il miglior marcatore della competizione (Ulivello 20 gol), Potenza Picena, Monterubbianese, Palmense e Cluentina.

Tanti i verdetti anche in zona play-out: nell’ultimo turno Corridonia e Monticelli pareggiano, un punto che non serve a nessuna delle due squadre. Colpaccio del Futura 96 che vince lo scontro diretto con il Grottammare riuscendo a salvarsi dalla zona retrocessione. Stessa cosa per la neopromossa Castel Di Lama che compie un’impresa a Potenza Picena: i giallorossi in vantaggio per 2-0 vengono sconfitti per 2-3 nel finale.

A retrocedere in Prima Categoria sono la Passatempese e il Grottammare.