CLUENTINA: Scoppa, Giaconi, Scoccia, Marcantoni, Brandi, Catinari, Gianfelici T. (11′ st Mongiello), Gianfelici A. (11′ st Montecchiari), Guermandi (1′ st Brunori), Mancini, Monserrat (19′ st Salvatico).

A disposizione: Amico, Foglia, Virgili, Trobbiani, Rogani. Allenatore Pietro Canesin

ATLETICO CENTOBUCHI: Filipponi, Di Luca, Pietropaolo G., D’Intino, Piunti, Tedeschi, Di Salvatore, Fares (19′ st Galasso), Galli, Travaglia (1′ st Liberati), D’Angelo.

A disposizione: Tamburini, Guerrero, Fabi Cannella, Veccia, Iovannisci, Beni, Pietropaolo A. Allenatore Salvatore Fusco

MACERATA – Cade l’Atletico Centobuchi in casa della Cluentina che riesce a vincere per 3-1 nonostante le tante occasioni create e un rigore parato, successivamente ripetuto.

Pronti e via e la squadra di casa al 7′ pt passa in vantaggio con Monserrat che dalla sinistra prova il tiro e trova la rete dell’1-0. Al 26′ pt risponde l’Atletico Centobuchi: errore di disimpegno di Scoppa, Galli calcia ma l’estremo difensore biancorosso devia in angolo. Al 31′ pt ancora biancazzurri in avanti: Di Luca scende sulla fascia destra e crossa per D’Angelo che calcia di prima intenzione ma Scoppa respinge. Al 43′ pt calcio di rigore per la Cluentina: Filipponi contrasta irregolarmente Monserrat e l’arbitro indica il dischetto. Si incarica della battuta Mancini che va al tiro e Filipponi para ma a causa della segnalazione del guardalinee il penalty viene ripetuto. Mancini batte il secondo rigore ad incrociare e fa 2-0.

Nel secondo tempo i biancorossi calano il tris al 10′ st: tiro dal limite dell’area di Brunori deviato di piatto da Monserrat che infila in rete per il 3-0. Al 23′ st altra occasione per la formazione di Canesin: altro tiro di Brunori, Filipponi para ma non trattiene e sulla ribattuta di Salvatico si supera con una grande intervento mettendo il pallone in angolo. Al 29′ st si rivede la squadra di Fusco: Liberati calcia dal limite dell’area, Galli devia involontariamente e il pallone è in gol ma l’arbitro annulla per fuorigioco del numero 9. Al 34′ st i biancazzurri accorciano le distanze: cross di Liberati dalla destra per Galli che sul secondo palo impatta di testa e fa 3-1. Al 37′ st altra occasione con Liberati che tira con il destro dal limite ma la sua conclusione si stampa sulla traversa.

La gara si conclude con una sconfitta per gli uomini di Fusco, la seconda del girone di ritorno, ma rimangono terzi in classifica a 55 punti. In questo momento la testa è già ai play-off dove l’Atletico Centobuchi affronterà il Monteurano.