Riprese a cura Alessandro Marches

MONTEURANO: Renzi, De Carolis, Viti (38′ st Santarelli), Smerilli, Finucci, Muzi, Adami G. (18′ st Islami), Petruzzelli, Moretti, Bracalente, Frascerra (38′ st Adami M.).

A disposizione: Pazzi, Ferracuti, Detto, Venanzi, Di Gennaro, Ferri. Allenatore Nello Viti

MATELICA: Ginestra, Girolamini, Merli, Zappasodi, Kakuli (38′ st Ficola), Ferretti, Gubinelli, Scotini, Papa, Rango (22′ st Ginesi), Chornopyshchuk (30′ st Raponi).

A disposizione: Petrelli, Marino, Croia, Aquila, Menichelli, Bartilotta. Allenatore Lorenzo Ciattaglia

CAMPIGLIONE – In una gara combattuta e che ha regalato molte emozioni, il Monte Urano con un pareggio per 2-2 arrivato nei minuti finale contro il Matelica si qualifica per i play-off. I gialloblu affronteranno in gara secca l’Atletico Centobuchi.

La partita parte subito a ritmi alti, infatti, al 1′ pt occasione per il Monte Urano: Moretti trova Frascerra che davanti a Ginestra impatta male il pallone e l’estremo difensore para a terra. Al 2′ pt grande chiusura di Viti che ferma una potenziale occasione da gol con Chornopyshchuk lanciato verso la porta. Al 10′ pt azione dei biancorossi: Papa crossa dalla destra ancora per Chornopyshchuk che a davanti a Renzi sbaglia clamorosamente tirando il pallone al lato. Al 16′ pt Moretti fa la sponda per Frascerra che calcia con il sinistro ma Ginestra alza sopra la traversa.

Al 19′ pt ancora i lupi in avanti: ottimo scambio tra Bracalente, Moretti e Frascerra con quest’ultimo che tira a botta sicura ma Ginestra ancora una volta si supera respingendo in corner. Al 33′ pt altro gol divorato dal Matelica: Gubinelli crossa in area sul secondo palo per Rango che sotto porta calcia altissimo. Al 43′ pt vantaggio per la formazione di Ciattaglia: grande azione personale di Papa che se ne va e con il destro batte Renzi per lo 0-1. Il primo tempo, dunque, si conclude con i biancorossi in vantaggio.

Nel secondo tempo la prima occasione è degli ospiti: al 12′ st corner battuto da Merli, Papa colpisce di testa e Renzi compie il miracolo. Al 14′ st rispondono i padroni di casa: cross di Finucci, colpo di testa di e Ginestra para. Al 34′ st i gialloblu pareggiano: ottimo scambio tra le linee con Bracalente che si ritrova davanti a Ginestra e con il destro fa 1-1. I lupi approfittano del momento di fiducia e riescono a passare in vantaggio sempre con Bracalente che scavalca Ginestra con un pallonetto e i numerosi tifosi di casa impazziscono dalla gioia. Il Matelica, però, non ci sta e sfiorano il pareggio al 39′ st con Ferretti che viene fermato da un miracoloso Renzi. Al 45′ st arriva il pareggio della formazione matelicese con Papa che con una girata di destro fa 2-2.

Dopo 5 minuti di recupero, dopo una partita emozionante è la squadra di Viti a festeggiare che si qualifica per i play-off dove affronteranno l’Atletico Centobuchi, sconfitto per 3-1 dalla Cluentina.