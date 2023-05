MONTEPRANDONE – È già tra le prime otto squadre d’Italia. Adesso si gioca lo scudetto. L’Handball Club Monteprandone dal 31 maggio al 4 giugno a Chieti per la Final Eight della Youth League Under 20, insieme a Genea Lanzara, Merano, Cassano Magnago, Carpi, Pressano, Camerano e Molteno.

L’HC ha attraversato quattro fasi eliminatorie, da ottobre in avanti: la prima a Carpi, la seconda a Camerano, la terza a Conversano e l’ultima a Pontinia. Ora in Abruzzo ci si gioca il tricolore. Anche in questo caso previste una fase iniziale a gironi e una successiva per determinare i piazzamenti dal primo all’ottavo posto.

Monteprandone, inserito nel gruppo 2, debutterà il 31 maggio alle 18, contro Genea Lanzara. Seconda sfida, il 1° giugno, con Cassano Magnago. Il 2 giugno, alle 14, il match che vedrà i ragazzi di coach Andrea Vultaggio affrontare Pressano.

Si qualificano le prime due classificati dei due raggruppamenti. Il 3 giugno, alle 14 e alle 18, le semifinali. Domenica 4 giugno, invece, alle 17 la finalissima per stabilire la squadra vincitrice della 46esima Youth League U20.

E in vista dell’appuntamento di Chieti, ieri (giovedì) l’HC ha sostenuto un allenamento congiunto con il Campus Italia, al palazzetto di via Colle Gioioso. Presente anche il Commissario tecnico della Nazionale, Riccardo Trillini.

Conto alla rovescia quasi concluso: da mercoledì l’Handball Club Monteprandone dei fratelli Roberto e Pierpaolo Romandini va a caccia dello scudetto under 20.