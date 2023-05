PORTO SAN GIORGIO – Conto alla rovescia per il Campionato Nazionale di pallavolo Acsi che si terrà dal 2 al 4 giugno a Porto San Giorgio. Saranno 20 le società in gara provenienti dalle varie regioni per un totale di 820 atleti partecipanti.

“Ci attendiamo di ospitare circa 2300 presenze nella tre giorni della manifestazione – spiega l’assessore allo Sport Fabio Senzacqua – Avremo 12 strutture ricettive occupate per un evento che andrà ad occupare 10 impianti della città e uno a Pedaso. Si tratta della manifestazione sportiva di maggior rilevanza numerica che abbiamo finora ospitato e per la quale abbiamo lavorato a lungo”.

Una delle principali novità dell’edizione è il torneo di beach volley a 16 squadre. Il via alla manifestazione si terrà in piazza Matteotti giovedì 1° giugno alle ore 21 con la cerimonia d’apertura e la festa seguente con dj set.

La formula del campionato prevede due fasi: una a gironi e una a eliminazione diretta. Ogni squadra sarà impegnata in almeno cinque gare. Le categorie in gara sono Open (maschile, femminile e misto), Under 12 e 13 (maschile, femminile e misto), Under 14 (femminile), Under 15 (maschile), Under 16 (femminile), Under 17 (maschile), Under 18 (femminile) e Under 19 (maschile).

L’evento è stato promosso ed organizzato da Acsi (Associazione centri sportivi italiani che svolge attività nel settore della cultura, dello sport, del tempo libero e del turismo sociale), in collaborazione con Giuliana Di Venti (Hospitality Experience) in sinergia con l’Amministrazione Comunale e l’Ataf.

“Tornei di così grande partecipazione sono importanti per la città – rimarca il presidente dell’Ataf Gianluca Vecchi – Il numero delle presenze è considerevole, il Comune ha lavorato anche in prospettiva futura. Personalmente credo nella risorsa sport per il turismo, bisogna continuare a rendere più numerose simili iniziative”.