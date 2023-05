OFFIDA – L’Offida United, in soli due anni di attività del nuovo corso rappresentato dalla compagine dirigente capeggiata dal Presidente Alesiani Alessandro, riporta ad Offida il titolo di Scuola Calcio accreditata con il formale e ufficiale riconoscimento di Club Giovanile di Secondo Livello, riconoscimento decretato dalla FIGC.

La società, coerente con le promesse e gli impegni presi al momento della presentazione dei programmi, grazie al sostegno dell’amministrazione comunale e degli sponsors, ha incentrato sull’attività di base e sul settore giovanile gran parte degli sforzi, ripagati in questa stagione appunto con il riconoscimento ufficiale da parte della FIGC, ottenuto da sole quattro società nella provincia di Ascoli Piceno.

Un’attestazione importantissima e difficile da raggiungere che la Società, appena insediata, aveva posto come obiettivo prioritario. Per ottenere tale riconoscimento, e avanzare quindi da Attività di Base a Scuola Calcio, il principio fondante per la Federazione è la valorizzazione dell’intero percorso svolto dai Club nell’ambito dell’attività giovanile a partire dalle categorie di base per concludersi con le attività di carattere agonistico.

La Federazione, quindi, opera una valutazione complessiva di ogni singolo sistema societario e premia esclusivamente chi sostiene e valorizza la continuità e la coerenza del percorso di crescita e formazione dei giovani, tenendo in opportuna considerazione le peculiarità di ciascuna fascia d’età, dalla categoria Piccoli Amici alla categoria Allievi. Percorso che l’OU ha compiuto pienamente grazie ad un lavoro di squadra e grazie alla competenza di tutto lo staff tecnico e dirigenziale.

Grandi soddisfazioni anche a livello di prima squadra dove l’obiettivo della salvezza, raggiunto in questi due anni nel campionato di prima categoria, è un risultato straordinario, considerato lo stravolgimento della gestione delle risorse economiche e umane. Oltre tutto ciò la nuova società è riuscita sin da subito nell’intento prioritario di riavvicinare la cittadinanza ai colori rosso azzurri riportando entusiasmo, coinvolta partecipazione e grande senso di appartenenza. A conferma della costante attenzione sui più giovani, dopo aver ospitato il 7 maggio il torneo FIGC Pulcini Grassroots Challenge, il 18 giugno prossimo la società darà il via alla prima edizione della Champions Kids – La Coppa dei Pulcini.

“Siamo contenti – dice il Presidente Alessandro Alesiani – perché abbiamo raggiunto il nostro primo obiettivo, qualificare il percorso per i nostri ragazzi attraverso il riconoscimento della Scuola Calcio. Abbiamo svolto un ottimo lavoro ma – conclude – dobbiamo fare ancora e di più affinché la realtà OU continui a valorizzare i principi dello sport con la propria, incessante e appassionata, attività.”