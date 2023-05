SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è riunito sabato 27 Maggio, presso la sala Consiliare del Municipio, il Consiglio Comunale.

Ore 9.00: Si procede all’appello, tutti i consiglieri sono presenti.

Ore 9.05: Si comunicano le dimissioni della Presidente della Commissione Sanità Aurora Bottiglieri, e la nomina del nuovo Presidente Umberto Pasquali

Ore 09.08: Interrogazione del Consigliere Canducci, atta ad intitolare alcune strutture Comunali ad illustri cittadini: Lo stadio Riviera delle Palme a Ferruccio Zoboletti, il Campo d’Atletica a Gabriele Cavezzi, e la scuola Manzoni all’ex- preside Emilio Vita.

Il sindaco risponde che per personalità decedute da meno di dieci anni occorre una deroga e di attivarsi per una consultazione con i cittadini. La deroga, precisa canducci può essere decisa dal Consiglio Comunale,che rappresenta i cittadini, senza bisogno che sia la Giunta a deliberare dopo 10 anni.

Ore 09.19: Interrogazione ad iniziativa del Consigliere Paolo Canducci ad oggetto “Perimetrazione aree di esondazione E1-E2-E3-E4” . Risponde l’assessore Gabrielli il quale risponde che questo intervento non è stato fatto.

Ore 9.36 I punti 6-7-8 e 9 verranno discussi in un’unica discussione.

Ore 9.43 Novelli: “Parere favorevole da parte dei consiglieri di maggioranza. La scuola infanzia Togliatti, la scuola media Cappella e il nostro municipio, saranno forniti di investimenti per efficientamento energetico. Ringrazio le imprese e le associazioni del terzo settore per la collaborazione”.

Ore 9.45 Canducci: “Rimango stupito di come nel documento non si prevedevano i dieci vigili estivi. Il servizio di salvataggio lo facciamo tutti gli anni, così come sui giardinieri. Insisto nel dire che occorre un maggiore rispetto verso il consiglio, fare la corsa per approvare il bilancio non serve a nulla se poi dobbiamo continuare a fare ratifiche su ratifiche”.

Ore 9.48 Traini: “Per poter effettuare le variazioni di bilancio servono determinati presupposti, sembra che oggi questa urgenza non ci sia. In particolare quella che riguarda la Polizia Municipale. Si denota una patologica mancanza di programmazione”.

Ore 9.52 Barlocci: “Riguardo la variazione della piscina comunale, nel precedente consiglio avevo evidenziato i problemi che persistono nella vasca interna. Com’è possibile che la situazione sia questa già a poche settimane dai lavori?”.

Ore 9.55 Bottiglieri: “Mi piacerebbe capire quanto verrà a costare l’Air Show e se i 17 mila euro siano stati già spesi. Non appoggerò queste delibere”.

Ore 10.00 La replica di Pellei: “Le 5 variazioni sono ridotte, per non dire ridicole, per un Comune come il nostro. Siamo a fine maggio, non stiamo esercitando il nostro mandato a suon di variazioni. Le cose importanti sono i contributi in entrata che stiamo portando dal commissario prefettizio per il terremoto. Mi permetto con garbo, di esprimere la validità di queste variazioni”.

Ore 10.04 Si passa al voto. Punto numero 6: 13 favorevoli, 9 contrari, 2 astenuti. Il consiglio approva. Punto 7: 13 favorevoli, 12 contrari. Il consiglio approva. Punto 8: 13 favorevoli, 9 contrari, 2 astenuti. Il consiglio approva. Punto 9: 13 favorevoli, 12 contrari. Il consiglio approva. Punto 10: 13 favorevoli, 12 contrari. Il consiglio approva.

Ore 10.15 Si vota il rendiconto della gestione 2022: 13 favorevoli, 9 contrari, 2 astenuti. Il consiglio approva.

Ore 10. 18 L’assessore al Bilancio Domenico Pellei, illustra il punto 12: riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Ore 10.27 Giorgio De Vecchis: “Il nostro voto è concettualmente contrario, non siamo disponibili a giustificare tutto. Non saremo complici di queste cose”.

Ore 10.32 Luciana Barlocci evidenzia la questione dello stadio: “Il 12 aprile ho fatto richiesta di avere una reale situazione delle società convenzionate col comune e che utilizzano beni di nostra proprietà. Gli uffici mi hanno puntualmente consegnato il resoconto, l’occhio mi è andato inevitabilmente sul Riviera dove c’è una situazione debitoria che non ha motivo di esistere. Vorrei capire com’è possibile che il Sindaco non sappia che i canoni non sono stati pagati. Perchè diamo in convenzione beni pubblici e poi non vengono controllati? La Samb è la squadra della città ma oltre alla passione dobbiamo ricordarci che siamo amministratori pubblici”.

Ore 10.43 Si vota il 12esimo punto: 13 favorevoli, 12 contrari. Il consiglio approva.

Ore 10.46 I punti 13-14-15-16, relativi all’aggiornamento del programma di amministrazione, verranno affrontati in un’unica discussione.

Ore 11.05 Canducci: “La verità è che questo bilancio non rientra nelle spese previste. Non siete in grado di farlo sia politicamente che matematicamente”.

Ore 11.30 Pasquali: “Noi stiamo lavorando su cose concrete. Strada facendo capiremo se questi fondi sono sufficienti”.

Ore 11.45 La consigliera Luciana Barlocci illustra gli emendamenti.

Ore 12.15 Giorgio De Vecchis: “Oggi emerge che o non siete stati in grado di spendere, o che avete fatto un preventivo che non risponde ai criteri di legge. Non c’è parere favorevole dei revisori. Andare a votare atti di questo tipo è inadatto, ci dovete rimettere continuamente le mani sopra”.

Ore 12.30 Bottiglieri: “Il problema delle aree verdi c’è. Si parla di parcheggi sotterranei, ma col rischio idrogeologico che tiene banco io sarei molto attenta. Mi dispiace votare contro i finanziamenti di villa Rambelli, ma il resto delle delibere mi portano a votare contro”.

Ore 12.43 De Ascanis: “Le critiche che l’opposizione ci muove, sono contraddittorie”.

Ore 12.50 Muzi: “I beneficiari delle agevolazioni sono solo 300. Parlate tanto degli ultimi ma questa amministrazione si scorda dei penultimi, la fascia media che in questo paese si sta sempre più impoverendo”.

Ore 13.00 La replica dell’assessore Pellei: “Cercate di trovare cavilli, oggi l’aspetto tecnico è quello delle spese correnti a carattere non permanente. Non c’è una legge che definisca quali siano le leggi, noi abbiamo fatto una valutazione studiando e approfondendo. Queste spese hanno visto il parere dei revisori, al contrario di quanto ho sentito dire oggi. Evitiamo di creare polveroni e sospetti, restiamo sulla questione politica”.

Ore 13.25 Piunti: “Dove sono i 5 milioni che lei assessore annunciò in consiglio comunale, intercettati dalla passata amministrazione? Prima di gonfiare il petto su argomenti come Villa Rambelli e il vecchio Municipio che alcuni di voi non ne conoscevano nemmeno l’ubicazione. Non si può dire tutto e il contrario di tutto”.

Ore 13.40 Parola al sindaco Spazzafumo: “Ad oggi questa amministrazione governa da un anno e mezzo. Voglio fare i complimenti a tutti gli assessori, perchè hanno dimostrato una maturità incredibile. La città ha bisogno di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria per cose non fatte negli anni precedenti. Stiamo andando avanti con fatti concreti, lo dimostriamo votando interventi importanti come Villa Rambelli e il vecchio Municipio. Cambiare due dirigenti è stata una scelta coraggiosa, abbiamo fatto scelte politiche oculate. Porteremo a termine anche la piscina esterna, manterremo le promesse. Dispiace per chi è uscito, perchè queste battaglie avrebbe potuto portarle avanti con la maggioranza”.