SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A partire dalla notte di giovedì 25 maggio riprendono le operazioni di disinfestazione del territorio comunale per il periodo estivo. Nelle notti tra il giovedì e il venerdì di ogni settimana, la ditta incarica, National Sanit srl, effettuerà interventi di disinfestazione adulticida nelle diverse aree della città. Le operazioni riguarderanno come sempre sponde di corsi d’acqua, aree verdi e terreni incolti di proprietà pubblica oltre che le aree che sono state rilevate grazie alle segnalazioni degli utenti.

Continui invece gli interventi di derattizzazione, con la periodica sostituzione delle esce topicide già dislocate in maniera omogenea su tutto il territorio comunale