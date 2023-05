SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In occasione dell’8ª edizione della manifestazione sportiva “Corri con Martina”, domenica 28 maggio la viabilità cittadina subirà delle variazioni per permettere lo svolgimento regolare e in sicurezza dell’evento.

A partire dalle ore 7 di domenica e fino a fine manifestazione, salvo autorizzazione, il transito e la sosta dei veicoli sarà vietato in piazza Giorgini, viale Buozzi, largo Trieste, piazza D’Acquisto, in parte di via del Mare e su gran parte del lungomare (viale Trieste, viale Marconi, viale Scipioni, viale Europa, viale Rinascimento).

Come sempre, il Comando della Polizia Municipale sottolinea che, a fronte delle consistenti modifiche alla viabilità, il transito nelle aree interessate dall’evento e la sosta dei veicoli sulle strade che adducono al percorso di gara saranno limitati. Laddove possibile, si raccomanda quindi di impiegare percorsi alternativi ed evitare il passaggio nelle aree immediatamente adiacenti all’evento.