GROTTAMMARE – Il neosindaco di Grottammare Alessandro Rocchi ha ufficializzato questa mattina i nomi e le rispettive deleghe dei cinque assessori che lo affiancheranno durante il mandato.

Lorenzo Rossi ricoprirà il ruolo di vicesindaco, come annunciato già prima della partenza della campagna elettorale, e assessore alla Crescita culturale e Accoglienza turistica. “Ho una piccola novità – afferma Rossi – in questo mandato mi occuperò anche di Cultura, la delega di cui l’ex sindaco Enrico Piergallini si è occupato per oltre quindici anni. Ho una grande responsabilità”.

Nessuna variazione per Manolo Olivieri che viene riconfermato con lo stesso incarico del mandato precedente, assessore alle Opere Pubbliche. “Ho chiesto di mantenere la delega ai lavori pubblici per ultimare i progetti iniziati gli scorsi anni – commenta così Olivieri – ci vorranno almeno quattro o cinque anni per concludere le opere iniziate. Di importanti progetti in cantiere ne abbiamo tanti, tra cui la realizzazione di un asilo nido di circa cinquanta posti nell’area verde davanti al centro commerciale Orologio e la messa in sicurezza del Ponte Tesino”.

Confermata anche Monica Pomili, sempre come assessore all’Inclusione Sociale: “Ringrazio Alessandro Rocchi per avermi dato la possibilità di continuare il lavoro iniziato anni fa. Continuerò a portare avanti l’abbattimento delle barriere architettoniche in città e la sistemazione della spiaggia accessibile, dove sono già arrivati tutti gli elementi di arredo. Mi occuperò anche di rendere accessibili tutte le spiagge libere e seguirò l’iter per autorizzare la sezione primavera per l’anno scolastico 2023/2024”.

Bruno Talamonti, in precedenza consigliere con delega alla manutenzione del territorio, entra in Giunta come assessore alla Cura del Territorio e Sicurezza (compresa la Protezione Civile). “Sono orgoglioso di entrare a far parte della squadra. Anche nello scorso mandato mi ero occupato di ambiente e territorio. L’obiettivo è avere una città sempre più sicura e accogliente”.

Fa il bis anche Alessandra Biocca in qualità di assessore alla Sostenibilità Ambientale, Salute, Benessere e Pianificazione del Territorio: “Ringrazio il Sindaco per la continuità e la fiducia riposta in me. La nuova delega coinvolge in toto la sostenibilità ambientale, passando dalla valorizzazione del territorio fino alla salute”.

Il nome proposto come Presidente del Consiglio comunale sarà Luigi Travaglini, il candidato che ha ricevuto più preferenze. Il nome dovrà essere votato nel prossimo Consiglio comunale di lunedì 29 maggio.

Il Sindaco manterrà le per sé le deleghe al Bilancio, Personale, Polizia Municipale, Comunicazione e, momentaneamente, anche Attività Produttive.

“Ho scelto la squadra in base all’esperienza – afferma sindaco Rocchi – ma a metà mandato faremo una riflessione per capire se sarà possibile far fare questa esperienza di assessorato anche ad altre persone”.

Di seguito le parole del sindaco Rocchi: